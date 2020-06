Luego de bombos y redoblantes en una mañana de suspenso, Ángel de Brito, hacia el cierre de su programa hoy de Los Ángeles de la Mañana, reveló que Florencia Peña no va a estar más en el Bailando. Sin embargo, antes de que se diera a conocer el nombre de la figura del jurado que no acompañará a la producción de Marcelo Tinelli en este 2020, se produjo un debate entre las “angelitas” a fin de adivinar el nombre de esa persona misteriosa que no estaría más en Showmatch y Andrea Taboada eligió a Marcelo Polino, hecho que le trajo consecuencias.

“Acá estamos todos: Pampita, Ánibal Pachano, Laura Fidalgo, Flor, Flavio Mendoza, Polino y yo, pero uno de esos siete no está más. ¿A quién eliminarían ustedes del jurado?”, quiso saber el conductor de LAM sobre la opinión de sus panelistas. Fue en ese momento que Andrea confesó sin tapujos que eliminaría al periodista de Radio Mitre.

Pero esto no pasó desapercibido por el mediático, quien salió a cruzarla muy duro en redes y fiel a su estilo, no tuvo reparo en sus palabras. “¿Qué le pasa a la panelista mal terminada que tira mala onda? Largá el tinto”, disparó el exconductor de Zap! contra la locutora.

Que le pasa a la panelista mal terminada que tira mala onda??#LargaElTinto — Marcelo Polino (@MarceloPolino) June 3, 2020

Fue entonces que las redes se encendieron ante la polémica y muchos de sus seguidores en la red del pajarito salieron en su defensa, entre risas, bromas, chistes y chicanas contra la panelista. Como siempre, aún no se lanzó la nueva edición del Bailando, pero las papas ya comienzan a quemar en el horno de LaFlia. ¡Tremendo!

