Marcelo Tinelli no deja de ser cuestionado por importantes figuras del Grupo Clarín como Jorge Lanata y Alfredo Leuco, y esto, sumado al conflicto que comenzó contra el diario por su polémico viaje a Esquel y la incertidumbre que hay en El Trece con respecto a cuándo saldrá al aire Showmatch, son los ingredientes perfectos para que vuelvan a sonar los rumores de un posible cambio de canal. Sin embargo, esta vez el posible pase tiene tintes politícos y una bomba, ya que según Luis Ventura, el Cabezón se mudaría a la Televisión Pública acompañado por nada más ni nada menos que Adrián Suar.

“¿Qué es lo que siente Tinelli? Primero le pegó (Alejandro) Borensztein en la página 2, después informó Carlos Guajardo como corresponsal del diario Clarín desde Esquel. Luego tomó la información Gonzalo Abascal y lo hizo con una línea editorial. Después vino Lanata, que estaba estrenando, y le pegó un garrotazo en la cabeza, y ahora viene Leuco y le pega otro garrotazo… a ver, ¿vos qué decís a todo esto?”, le preguntó el periodista a Alejandro Fantino en el envío que este conduce en las tardes de América.

“El mensaje de Marcelo es claro. En lugar de mirar a Lanata, miren a Paula Chaves en otro canal, el Clarín miente y el ‘si no me quieren, me voy’. ¿Y a qué canal te vas ya, de inmediato? A lo mejor va tener algún problema Rosario Lufrano”, continuó el expanelista de Intrusos, mencionando así a la presidenta de RTA (Radio y Televisión Argentina).

“A Canal Siete, sí. No es una deducción, la puerta está abierta. Pero le va a traer algún conflicto porque van a tener que decidir. Hoy Canal Siete no tiene ficción, no está funcionando, Rosario Lufrano está metiendo mucha lata, pero Marcelo Tinelli, a ver, si querés incomodar a Clarín y mojarle la oreja a (Héctor) Magnetto, ¿qué haces?”, sostuvo el conductor de Secretos Verdaderos.

Antes de finalizar la emisión de Fantino a la tarde, Ventura preguntó si con el oriundo de Bolívar puede irse alguien más de El Trece, y recordó con quién estuvo acompañado en la reunión que mantuvo con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la Casa Rosada días atrás: el Chueco.

“Suar”, indicó el relator de fútbol, a lo que el presidente de APTRA le respondió diciendo, con una sonrisa, que él no fue quien dio el nombre. “Si no hay respeto ni terraplenes que contengan…”, lanzó el periodista de espectáculos, vislumbrando un posible éxodo no solo del conductor del Bailando, sino también del director de programación de la emisora de Constitución, cuya productora, Polka, está atravesando una difícil crisis financiera.

