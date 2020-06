El mundo está transitando momentos críticos. Con la pandemia no llegó solo el coronavirus, desembarcaron nuevos hábitos, pensamientos, sentimientos, revoluciones y transformaciones muy profundas a nivel social. Estamos con movimientos oscilantes permanentes, navegando con la corriente y viendo para donde nos llevan los vientos. Lo importante en medio de todo esto, es no hundirse, no girar el timón muy de golpe e intentar encontrar un norte. Luego de la gran repecursión y polémica que se generó por la foto de una mano blanca unida a la de un primate, que compartió Liz Solari, la modelo en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) aclaró la intención de su posteo y aseguró que ese “norte” al que está yendo el mundo es el amor y nos urge cambiar.

“Mi mensaje habla de la importancia de unirnos mas allá de nuestras diferencia físicas, materiales y reconocernos como una familia espiritual , que es lo que yo considero que somos“, comenzó su descargo la modelo que en las últimas horas fue blanco de críticas en las redes sociales por un mensaje que pasó y se malinterpretó. “Retraté con dos fotos la unión mas allá del racismo, sexismo y especismo, que son tres formas de discriminación que existen simultáneamente hoy y que ninguna es más o menos importante que la otra. Considero importante poder comunicarlo y hablar de ellas”.

Además aseguró sobre la reacción general: “Mucha gente no entendió el mensaje y eso es normal, natural, mucha otra lo malinterpretó y reaccionó de forma muy lamentable y violenta. Pero considero que podemos no entender algo y buscar una forma de que sea un espacio de aprender cosas nuevas o entenderlo y poder no estar de acuerdo en base a lo que cada uno decida”

En cuanto al rol que cumplimos los medios en medio de una crisis mundial que socava en la idiosincrasia social que está virando a pasos agigantados, la rubia lanzó: “Ustedes los medios juegan un papel muy importante en esto, estamos hablando de un mundo que quiere avanzar hacia el cambio después de un momento tan grave como el que estamos pasando .El cambio es ir hacia un lugar de amor, si las personas siguen siendo violentas en su forma de comunicarse y los medios siguen desparramando el odio y la confusión, ‘¿hacia donde vamos?”.

Con vos de dolor y tristeza por las duras horas que vivió tras compartir esa imagen cerró en un audio de Whatsapp para El Trece: “Mi mensaje es uno de unión, de amor, de esperanza y esas son las intenciones, la esencia que hay adentro mio. Espero que haya ayudado a aclarar y que si hay alguien que se haya sentido ofendido por esto, que me disculpen“.

Luego de que todo el panel comandando por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi escuchen a Liz dar su descargo y defensa ante el escarnio general, fue Tomás Dente quien tomó la palabra y tras la llegada del cierre, finalizó el ciclo con profundas palabras y una reflexión para todos: “Estamos en una sociedad en la que no se le permite a nadie decir nada, subir una foto, expresarse porque inmediatamente lo linchan, hay que empezar a revisar el nivel de tolerancia que tenemos y quien es el emisor en el mensaje. La asociación que hicieron no era lo que ella tenía en su cabeza y corazón, es una de las personas más amorosas, amables y menos pendencieras y peleadoras que hay en este medio” . Por más amor y tolerancia.

A.A

Galería de imágenes