Emma Demichelis, al igual que Mateo Messi, es furor en las redes sociales debido a sus divertidas incursiones, comentarios y macanas que se manda (como toda niña pequeña) y que matan a todos de dulzura. En las últimas horas, Evangelina Anderson, mamá de la niña de 3 años, compartió una divertida parodia que ésta hizo del recordado personaje de Mercedes Morán en El Hombre de tu vida (Telefe).

Hace ya meses comenzó a viralizarse en Tik Tok el audio motivacional que invita a no estar “nunca en el sótano” sino que buscar estar “siempre en la terraza”. El mismo se desprende de una icónica escena de El Hombre de tu Vida, la serie dirigida por Juan José Campanella, protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, que se emitió por Telefe desde el 17 de julio de 2011 hasta el 5 de julio de 2012.

La hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, a quien llaman “Abrojito”, parodió la escena donde Gloria Pinotti (Mercedes Morán) le dice a Estela (Graciela Borges) en el capítulo 13: “No te dejes venir abajo. Nunca sótano, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mirame a mi, mirá mi pelo, carísimo. Mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular, una fortuna. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé”, reza el audio donde la pequeña imita hasta los gestos de la actriz.

“Si tenés un mal día escuchá los consejos de Abrojito. ¡Siempre terraza!”, escribió Eva, quien actualmente vive junto a su familia en Munich, Alemania, en el posteo que muestra a la mini tiktoker luciendo un labial borravino y una florcita en su pelo.

Horas atrás, Evangelina respondió a la oleada de seguidores que le preguntaban por qué sus hijos (Bastián, Lola y Emma) no usan uniforme para ir al colegio.

“Siempre que puedo les cuento cosas que me parecen interesantes de cada uno de los países que me toca vivir”, comenzó diciendo la blonda en su cuenta de Instagram. Y continuó: “En varias oportunidades me preguntaron por qué mis hijos no usan uniforme para ir a la escuela y pensé en contarles como es el tema por estos lados. Bueno, resulta que la mayoría de escuelas en Alemania son públicas. Existen por supuesto centros privados pero muchos menos que en Argentina o España. Lo habitual acá es llevar a los chicos al colegio del barrio. Desde que empiezan la primaria con 6-7 años la costumbre alemana es que los alumnos vayan solos al colegio y suelen ir en grupitos con los vecinos del barrio de su edad”.

“Los colegios privados suelen ser las escuelas internacionales donde van los hijos de expatriados (como es nuestro caso) que pasan estancias cortas en el país y ellos tampoco llevan uniforme. Para que no haya una diferencia social entre los niños que van a escuela privada de los que van a la pública, todos se visten como quieran y son libres al elegir su vestimenta”, explicó. “Además, no podemos olvidar que los uniformes ‘evocan’ cierta imagen militar y no es necesario que recordemos a estas alturas la historia de Alemania. Si para la mayoría de gente mayor en Alemania hablar de la guerra sigue siendo un tema tabú, no creo a la sociedad alemana le resulte muy agradable ver ‘pequeños ejércitos de niños andantes’. Puede sonar exagerado para nosotros, pero quizá no lo sea para ellos. Además, en Alemania se suele educar a los niños bajo una filosofía bastante liberal. El niño es un ser independiente que es capaz (o no) de poner sus propios límites”, concluyó, haciendo referencia a la Alemania nazi, la época más oscura de la historia de la humanidad.

