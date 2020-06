Jorge Rial nunca pierde la oportunidad de criticar a Mónica Gutiérrez, con quien ha tenido varios cruces y chicanas en los últimos años. Pero esta vez, al aire en Intrusos, el conductor reveló por primera vez un enfrentamiento que tuvieron cara a cara en América con motivo de las diferencias ideológicas hay entre ellos.

“No entiendo esto. Ahora Marcelo Tinelli es oficialista, es militante, todo, pero uno podría decir, por ejemplo, de muchos periodistas del Grupo Clarín, que son periodistas M. Podríamos decirlo, ¿está mal eso? ¿por qué no se lo decimos? ¿Por qué no se lo decimos a (Alfredo) Leuco?”, preguntó el presentador de televisión y radio luego de ver un duro editorial de la figura de TN contra el oriundo de Bolívar.

Rial, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que votó a Alberto Fernández, continuó criticando que no se tilde de macristas a ciertas personas en los medios al igual que sí se hace con quienes apoyan al kirchnerismo, y disparó: “A mi también, me acuerdo de Mónica Gutiérrez que decía en todos lados que yo era K, K, K, porque lo único que le recordé fue que iba en los botes siempre”.

“En la época del gobierno kirchnerista, agarraba todos los botes que pasaban, y cuando hubo alguna inundación después, no se subió a ningún bote”, enfatizó el periodista de espectáculos con respecto a la exconductora de América Noticias, haciendo alusión a la cobertura que ella realizó para ese noticiero.

A diferencia de otras veces en las que fustigó a la rosarina con frases sobre ese evento, o con burlas destinadas al rating de Crónicas de la tarde, esta vez Jorge mencionó que discutieron en el canal por la opinión que ella tenía sobre su postura política.

“Yo era K, K, K, y un día me lo dijo acá en una reunión, me acuerdo. Porque para ella todo era K, esa cosa nerviosa”, sentenció el esposo de Romina Pereiro, para luego decir que el conductor de Showmatch (El Trece) no habla desde el viernes pasado con Adrián Suar.

En 2019, el último año de Mónica en América, la conductora lo cruzó a su compañero de emisora en Twitter, donde lo tildó de maltratador, y en el mes de noviembre, cuando se produjo su partida, la gerenta de programación, Liliana Parodi, aclaró que su salida no tenía nada que ver con el histórico conflicto.

Por aquel entonces, la morocha también había hablado sobre la cobertura periodística por la que su colega la chicanea constantemente. “A mí me armaron varias campañitas los búnkeres de la grieta. Yo cubrí muchas inundaciones, pero una que cubrí en Luján durante el interín entre las PASO y las elecciones generales, en la candidatura de Daniel Scioli, tuvo un muy alto impacto porque yo le puse mucha emoción. Fui ahí porque tenía ganas de cubrir ese tema. No fui para intervenir a Scioli. A él le fue como le fue porque el pueblo argentino decidió eso. Después, cada vez que caen dos gotas de lluvia, me tiran en redes ‘¿porque no cubrís las inundaciones de (Mauricio) Macri, de (María Eugenia) Vidal o de (Horacio Rodríguez) Larreta?’ Y Jorge replicó eso en su cuenta, que es muy poderosa porque tiene muchos seguidores. Y creo que esas cosas no se hacen porque sí. ¿Por qué te subís a una campaña como esa?”, expresó la periodista a fines del año pasado en diálogo con Ángel de Brito.

L.L.

