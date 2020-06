Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una manifestación en Londres, Inglaterra, contra el racismo. John Boyega participó del mismo y brindó un discurso emotivo, enérgico y poderoso que se replicó en las redes sociales, volviéndolo viral.

El actor británico, que interpretó a Finn en la última trilogía de Star Wars, tomó un megáfono y habló frente a miles de personas que se congregaron en el londinense Hyde Park para condenar el racismo y expresar su repulsión por el asesinato del afroamericano George Lloyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Estados Unidos. El ciudadano de 46 años murió después de que el agente Derek Chauvin le presionara el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos mientras era detenido y se le esposaba tendido en el suelo en la ciudad de Minneapolis.

Boyega instó a los presentes a manifestarse pacíficamente y recordar a las personas de raza negra fallecidas por abusos de las autoridades. “Necesito que entiendan lo dolorosa que es esta mierda. Necesito que entiendan lo doloroso que es recordar todos los días que tu raza no significa nada y que ese ya no es el caso, ese nunca fue el caso”, dijo el actor.

“Las vidas de las personas negras siempre han importado. Siempre fuimos importantes. Siempre quisimos decir algo. Siempre tuvimos éxito de manera independiente. Y ahora es el momento. No voy a esperar”, gritó el intérprete en el parque londinense. Y dejó en claro: “Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence“, añadió quebrado.

Visiblemente emocionado, Boyega continuó: “Les estoy hablando desde mi corazón. Miren, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda con eso. Toda persona negra aquí presente recuerda perfectamente todos los momentos en los que otra persona les remarcó que somos negros”, señaló. “Hoy se trata de personas inocentes que estaban a la mitad de sus vidas, no sabemos lo que George Floyd podría haber logrado, no sabemos lo que Sandra Bland podría haber logrado, pero hoy nos aseguraremos de que no convertirnos un pensamiento extraño para nuestros jóvenes”, dijo el actor que también protagonizó Pacific Rim 2.

“Hoy es el día en el que recordamos a nuestros hijos que estamos comprometidos con esta causa. Y que este compromiso es de por vida. Chicos, no nos vamos de aquí y no nos podemos detener. Esto tiene que perdurar. Todos podemos unirnos para hacer de este un mundo mejor. Todos podemos unirnos para hacer esto especial. Todos debemos unirnos”, concluyó.

Boyega tuvo el apoyo instantáneo en las redes, donde el director Jordan Peele (Get Out, Candyman) y Mark Hamill, el eterno Luke Skywalker en Star Wars, compañero de John, entre otros, salieron a bancarlo públicamente.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

We got you, John. https://t.co/oX7Rr52omx — Jordan Peele (@JordanPeele) June 3, 2020

En la nueva trilogía de Star Wars lo vimos rebelándose contra el imperio, en la vida real @JohnBoyega es de las voces que se han levantado durante las protestas tras el asesinato de George Floyd. pic.twitter.com/TnUgwrCBnI — Alex Montiel (@AlexMonthy) June 3, 2020

Los manifestantes, muchos de ellos con guantes y otras prendas de protección para evitar eventuales contagios, trataban de mantener la distancia personal de dos metros impuesta por la pandemia del coronavirus, si bien esto se hacía más difícil a medida que aumentaba el tamaño de la protesta.

La Policía de Londres recordaba a los manifestantes la necesidad de tomar precauciones, después de que hoy varios cuerpos policiales británicos condenaran también el homicidio de Floyd.

Las movilizaciones por la muerte de George Floyd continúan en Estados Unidos, donde al menos 40 ciudades decretaron el toque de queda y están bajo custodia de la Guardia Nacional, mientras aumenta en todo el mundo la condena al racismo institucionalizado presente en la primera potencia mundial y otras partes del mundo.

