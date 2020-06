Cuando el futuro del Bailando en la televisión argentina todavía es incierto y sin fecha de estreno por motivo del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, la producción de Showmatch (El Trece) deberá ponerse a buscar un reemplazo de peso, ya que Florencia Peña decidió bajarse y no será parte del jurado.

El periodista Ángel de Brito informó en Los Ángeles de la Mañana que la actriz no continuará ejerciendo su rol este año en el ciclo producido por Laflia, y la razón de esto no se debe a su trabajo en la obra teatral de Casados con Hijos, que llegará al Gran Rex en enero de 2021, sino a cómo está manejando su vida desde la muerte de su padre, Julio, ocurrida a fines del mes de abril tras una larga lucha contra el cáncer.

“En las últimas semanas, con lo que le fue pasando, lo de su papá, y que ahora está cuidando a su mamá, estuvo pensando todo y no tiene intenciones de trabajar este año. Se comunicó, es un motivo personal, está triste, no está con el ánimo, y está acompañando a su mamá y su hermana. Habló con el Chato Prada y Federico Hoppe. Ella igual estaba contenta con el Bailando, e iba a ser su único trabajo. El año pasado trabajó bastante así que tiene resto para aguantar. Se comunicó y avisó que no iba a estar”, indicó el conductor de LAM tras haber hecho el enigmático al aire con todos los nombres de las figuras que puntúan a los participantes, tanto en el jurado tradicional como en el “BAR”.

La artista formaba parte del jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli desde 2018, cuando ocupó el lugar que dejó vacante Nacha Guevara, aunque también había hecho algunos reemplazos durante 2017. Estuvo en la pista como participante en 2012 junto a Nicolás Scilliama, y llegó hasta la semifinal, instancia en la que fue eliminada por Hernán Piquín y Noelia Pompa, quienes luego se consagrarían campeones.

Días atrás, Flor había expresado el dolor que sentía por el fallecimiento de su padre, y también por no haber podido despedirlo de manera convencional debido a las medidas de aislamiento. “Hubiéramos querido homenajearlo y acompañarlo entre todos los que formamos parte de su historia, pero no se pudo, como les debe haber pasado a tantos en este momento tan extraordinario que estamos viviendo. Y vuelvo a pensar cómo la vida te sorprende con situaciones impensadas”, escribió Peña en un extenso descargo en sus redes sociales.

L.L.

