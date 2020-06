Baby Etchecopar siempre ha castigado con sus declaraciones a propios y ajenos, pero esta vez fue cuestionado en las redes por gran parte de sus seguidores luego de que en la emisión del lunes del programa que conduce en A24 haya tildado a los principales referentes de Juntos por el Cambio –Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal- de ser “cagones”, y que luego continúe pegándoles a la mañana siguiente en su envío radial.

“Los amarillos son todos unos cagones, todos. Menos (Patricia) Bullrich, son todos unos cagones. ¿Sabés lo que te hacen? Te llaman por teléfono y te dicen: ‘¿Vos sabés lo que me hizo ahora…?’ y les digo ‘¿Querés que lo diga?’; ‘No, dejá que se enoja Mauricio’. Son todos unos cagones. Es un club privado de cagones“, sostuvo el periodista.

“Estamos como estamos por estos cagones, y yo los voté, y lo defiendo a Mauricio, pero son unos cagones”, enfatizó el conductor de Basta Baby, que cuestionó la gestión que realizó el macrismo cuando estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. “En cuatro años no se despeinó ninguno, son todos unos fifí. Las únicas que tuvieron huevos fue Bullrich y Lilita (Elisa Carrió), los demás son todos unos cagones”, reafirmó la flamante figura de Radio Rivadavia.

Intercambiando palabras con Mariano Yezze, uno de sus panelistas, Etchecopar apuntó contra la exgobernadora bonaerense, y se burló de ella haciendo una voz aguda para imitarla. “Para mi opinión, con todo respeto, Vidal fue un invento amarillo, que le decían vos tenés que hacerte Heidi. ‘Hola, cómo les va’, y la gente no se lo compró. No me parece una gobernadora que cambió la historia. El que gobierna tiene que tener huevos e ir al frente de la tropa”, opinó.

El martes, la figura antikirchnerista continuó en Baby en el medio, y se dirigió al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Con todo el dolor lo digo: si Larreta sigue moviendo la cabeza como perro de colectivo al lado de Alberto, se entierra solo, es el final político, porque los que apoyamos la línea de derecha, como yo, ya estamos dudando si en algún momento podríamos votarlo porque, sinceramente, el tema de él no es poner plata en los medios, sino poner huevos en política. Acá se acabaron los Alfredo Palacios, los Raúl Alfonsín, hace falta una política con pelotas”, sentenció el periodista, que tras su compilado de críticas fue receptor de fuertes comentarios en su contra con el hashtag #ChauBaby, consigna que incluso llegó a ser tendencia en Twitter.

L.L.

