Walter Queijeiro viene escribiendo un largo listado de declaraciones polémicas con respecto a la identidad y sexualidad de otras personas, y la situación que protagonizó Diego Ramos en PH: Podemos Hablar (Telefe) el sábado pasado no iba a ser la excepción para que realizara una crítica que le terminó valiendo duras críticas y hasta el repudio de un amplio sector de la sociedad a través de las redes sociales.

Luego de que tocaran el tema en Bendita (El Nueve), el psicólogo Gabriel Cartaña señaló una frase importante dicha por el actor cuando contó por primera vez en los medios que es homosexual y que está en pareja con alguien llamado Mauro. “’Yo no elijo lo que soy, pero estoy muy orgulloso de serlo’. Fue brillante porque le da un mensaje a la comunidad homosexual”, indicó el profesional de la salud.

Sin embargo, el periodista deportivo opinó lo contrario, y rápidamente su compañera, Carla Czudnowsky, le salió al cruce. “No, la verdad, yo no lo entendí. Para mí, cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide, pero bueno”, sostuvo el excandidato a intendente de Quilmes por el massismo.

“Es otra postura”, comentó Edith Hermida, pero la discusión tomó otro tono. “No, no es otra postura, es una cabeza en la que no puede entrar que una persona sea binaria, ¿por qué tenemos que elegir a alguien del otro sexo?”, disparó Czudnowsky, visiblemente indignada con su colega.

“Lo está decidiendo él, cada acto”, argumentó el escritor, enfadando aún más a la rubia. “Esta es la diferencia con una identidad sexual. Vos no elegís si comés ravioles o canelones, vos sos algo”, contestó la panelista.

“Pero en cierta manera está negando lo que siente realmente”, expresó el hombre que protagonizó polémicas por la identidad de Florencia de la V y sus críticas hacia lo que él considera como “ideología de género” con respecto a la ley de Educación Sexual Integral.

“La pregunta que habría que hacerle es: ‘Si usted no es lo que es, porque no lo decidió, si usted pudiese decidir, ¿qué sería? Sería una buena pregunta”, afirmó Queijeiro sobre la orientación sexual del actor de 47 años de edad.

Cuando Cartaña le consultó a su compañero del programa conducido por Beto Casella si él “eligió su heterosexualidad”, este respondió de manera afirmativa. “Yo decido todos los días, yo creo que sí”, aseguró Walter.

En Twitter, Jey Mammón le contestó de manera lógica al periodista que cuestionó a Ramos. “Hola @wqueijeiro, te respondo desde mi perspectiva, humildemente notando tu inquietud. Si yo hubiese podido elegir, hubiese elegido ser heterosexual. Nadie busca en su sano juicio que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen. Somos. No elegimos. Orgullosas/os de ser. Abrazo”, sentenció el comediante. Sin embargo, el oriundo de Quilmes se defendió nuevamente: “Ustedes lo llevan siempre para al lado de la sexualidad. Yo no hacía referencia a eso. Entonces habría que sacar el concepto de ‘deconstrucción’, pues según vos no se puede cambiar algo que estar prefijado de antemano”.

L.L.

