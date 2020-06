El popular actor y comediante mexicano Héctor Suárez murió este martes a los 81 años de edad, según confirmó su familia en un comunicado.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández”, indicó el documento difundido este martes por su hijo, el también actor Héctor Suárez Gomís.

“La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación”, continuó el mensaje en el que la familia pidió respeto por el momento de duelo que están pasando.

Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que Suárez, nacido en la Ciudad de México, había padecido cáncer en la vejiga el pasado año, el cual había superado.

“Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte”, escribió su hijo en otro post realizado en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen junto a su padre.

Suárez inició su carrera en el teatro en la década de 1960 y empezó su trayectoria en el cine con la película “El asalto”, en 1965. Películas como “Despedida de soltera”, “La mujer de a seis litros”, “La marcha de Zacatecas”, “Picardía mexicana” y “Mecánica nacional” forman parte de su amplio repertorio.

Pero quizá su mayor fama se dio a través de la televisión, donde se destacó como comediante y se caracterizó por su estilo espontáneo, su humor negro y su denuncia social, que escapó de la censura que existía en su época.

Programas como “¿Qué nos pasa?” le dieron gran fama, así como la creación de personajes como Doña Zoyla, una madre dominante y manipuladora. Como actor destacó también en telenovelas como “Una segunda oportunidad”, “Velo de novia” y “Gotita de amor”.

En 2013, el comediante denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte por realizar sátira política contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) luego de hacer un ‘sketch’ donde pedía al mandatario “de la manera más atenta” que renunciara. La denuncia fue realizada en una entrevista con la reconocida periodista Carmen Aristegui en la que narró diversos actos de intimidación sufridos. También lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).

Semanas atrás fue noticia luego de sumarse, como muchos famosos hicieron desde que arrancó el confinamiento obligatorio, a la plataforma Tik Tok, causando revuelo en México. En el clip que se hizo viral, el popular intérprete realizó un chiste en doble sentido haciendo el papel de un hombre pasado de copas.

Al actor le sobreviven su viuda, Zara Calderón, y sus hijos Héctor, Julieta, Rodrigo e Isabella, además de tres nietos.

L.M

