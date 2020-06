Como todos los años, uno de los eventos más esperados de la televisión argentina es la premiación llevada a cabo por APTRA desde hace décadas, a lo mejor de la TV nacional. Con motivo de la pandemia por coronavirus y la parálisis, prácticamente total, de todas las actividades, comercios, empresas, entre otros focos claves de la economía, la entidad que entrega las estatuillas a lo mejor de las producciones de radio, televisión, moda, entre otros rubros, debió frenar también y buscar soluciones por la tangente.

En este marco, la entidad que lidera Luis Ventura envió un comunicado a sus socios. “La parálisis de la actividad audiovisual que sobrevino tras la pandemia, demoró la definición de la entrega de Premios Martín Fierro a la Producción 2019. Mientras tanto, la Comisión Directiva de APTRA mantiene reuniones y negociaciones con el objetivo de asegurar los Premios Martín Fierro a la Producción 2019″, recita el informe de la comisión directiva.

En esa misma línea, comunicaron que por zonas de desacuerdo con ARTEAR, el multimedio quedó descartado como medio transmisor de los premios. “Se establecieron contactos con dos medios de comunicación y un grupo empresarial que en primera instancia manifestaron su interés en obtener la exclusividad de la televisación de los premios. Uno de ellos, ARTEAR, interrumpió las conversaciones por cuestiones estrictamente económicas. APTRA continúa las gestiones por otras vías”. Esto mismo fue el comunicado de Whatsapp que se trascendió al público y compartió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Incluso, fue el mismo Ventura quien hizo mención al tema al cierre del ciclo del que forma parte, Fantino a la tarde (América), con una expresión muy seria, que el mismo conductor etiquetó de “bomba”. “El Martín Fierro no lo trasmite Canal Trece, porque APTRA no se casa con nadie y no se llegó a buen puerto“, cerró el periodista. ¡Tremendo!

A.A

Galería de imágenes