Sex, la obra dirigida por José María Muscari, se ha sabido reinventar para adeucarse al contexto que atraviesa la Argentina por el aislamiento obligatorio, y trasladó sus funciones del Gorriti Center al mundo digital. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que el material del evento artístico se filtra con facilidad, tal como pasó con Diego Ramos días atrás y ahora con Noelia Marzol, quien es la protagonista de una serie de videos eróticos que calientan las redes sociales.

Las grabaciones, que tienen como camarógrafo en su mayoría al fútbolista Ramiro Arias, novio de la actriz, la muestran ella luciendo ropa interior de distintas variedades, yendo desde el encaje de color rojo hasta el cuero negro, al mejor estilo sadomasoquista.

En su cama y haciendo topless, la bailarina se pega en su cola con un látigo y toca sus partes íntimas de manera sensual, además de bailar junto a un oso de peluche enorme, cambiando su atuendo también a un llamativo baby doll rosa y un ajustado corpiño que muestra más de lo que oculta.

En el sillón, la protagonista muestra sus dotes para la danza al ritmo del reggaetón, y también se permite manosear, lubricar, lamer y poner entre sus pechos un juguete sexual de gran tamaño que alude a un miembro masculino. “A mí me calienta esto de tenerla tan cerca y chuparla de vez en cuando”, reconoce luego de una de sus perfomances.

“Hace un tiempo me empecé a dar cuenta de que me calienta mucho, pero mucho, que me miren tener sexo. ¿Entonces qué hice? Le propuse a mi pareja que vayamos a esos lugares en los que se puede coger adelante de mucha gente. Todos te miran y vos podes mirar al otro. Es muy divertido. Si no lo hicieron nunca, háganlo, experiméntenlo. Ahora no porque estamos en cuarentena, pero háganlo”, relata Marzol en otra grabación, afirmando también -dentro del marco ficcional de la obra- que tiene una relación extralaboral con Agustín Cachete Sierra, otro de los integrantes del elenco.

“Estoy muy encendida, así que les propongo lo siguiente. ¿Por qué no suben una historia arrobando a @vivituexperienciaok con el hashtag #SexVirtual y me hacés la pregunta más hot que se te ocurra?”, les solicita la artista a sus espectadores para invitarlos a participar, con quienes además dialoga a través de la plataforma Periscope.

Muscari ofreció una respuesta contundente en Twitter con respecto al material erótico filtrado luego de que Horacio Cabak indagara sobre si los actores y actrices calcularon que los videos se iban a viralizar.

“¡En Sex Virtual todo está CALIÉNTEMENTE calculado! La experiencia es muy amplia, no se reduce a algo que algún gracioso pueda viralizar. ¡Es como sentir que vieron algo de lo que pasaba en el teatro porque en una nota de tv muestran imágenes!”, indicó el director junto al link de la venta de entradas.

