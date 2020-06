Tratándose de Alex Caniggia podríamos decir ¿qué le hace una mancha más al tigre, no?. Fiel a su estilo provocador, rebelde y desafiante, el hijo de Claudio “Paul” y Mariana Nannis compartió una polémica imagen que hizo saltar la térmica en las redes sociales, por el desafortunado mensaje que pasó en medio de una pandemia mundial y crisis como la que estamos transitando.

En medio de un panorama desolador, donde salir a la calle es ver las persianas bajas de todos los locales, dado que los vendedores, los comerciantes, las pequeñas, medianas y grandes empresas debieron cerrar para preservar al sistema sanitario y la salud pública, el mediático compartió con sus seguidores una foto en donde ostenta todo su dinero, dejando un gusto muy amargo en la red.

En la imagen que prendió la furia popular, se lo puede ver al hermano de Charlotte sentado en la mesa, con los cubiertos en la mano y un despliegue de billetes argentinos ordenados por valor , de menor a mayor. “Mi mesa siempre está llena… Y la envidia es ajena… Al barat le explota la vena… Pero eso a mí no me apena… Al puto amo nadie lo frena… Ni esta puta cuarentena”, disparó el hijo del ex futbolista, a fin de mostrar con cartel luminoso lo pudiente que es a nivel material.

Sin embargo, de forma automática sus seguidores respondieron a este “gesto” en plena cuarentena y muchos de ellos remarcaron que lo tiene de billetes no lo tiene como persona. Otros se burlaron de él y aseguraron que “está devaluado” porque la mesa estaba llena de pesos que cada vez valen menos por la inflación y algunos pocos, festejaron su actitud con humor.

En lo que respecta al término “barat” hace poco Alex había explicado que “ser un barat es cuestión de actitud, no de dinero. Ser un barat es meterse en la vida de los demás, criticar y, sobre todo, tener envidia. Personas como Brad, Justin, CR7 sufrimos a los barats”. ¡Tremendo!

A.A

