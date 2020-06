A media mañana de este lunes, en las escalinatas de la Legislatura y ante la prensa, legisladores de Vamos Tucumán presentaron un conjunto de proyectos bajo el nombre “Leyes Espinoza”.

“Estamos presentando una batería de proyectos a los que llamamos Leyes Espinoza y tienen como finalidad dar una respuesta de fondo a algunas situaciones que vienen viviéndose en Tucumán con las fuerzas públicas de Seguridad, en relación al Ministerio de Seguridad. Por un lado, buscamos que se cree una Oficina de Asuntos Internos que de verdad sea independiente, que esté fuera de la esfera de la Policìa y que sea elegida a través de un concurso público. Esta área deberá prevenir y castigar hechos delictivos por quienes cometan delitos dentro de la fuerza y debe estar liderada por una persona proba e independiente, que dé garantías de que va a cumplir con su tarea”, explicó el legislador José María Canelada durante la presentación de los proyectos que presentó.

Por otro lado, el parlamentario radical agregó: “Otra de las normas está vinculada con la capacitación de quienes van a integrar la Policía, el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad,y tiene que ver con valores democráticos. Con entender que las fuerzas de la seguridad deben ser respuetuosas de la Constitución, de las leyes. Esto debe ser obligatorio para el ingreso, los ascensos y la permanencia de quienes tienen cargos importantes. Queremos fuerzas de seguridad que sean profundamente respetuosas de los valores democráticos.



El tercer proyecto fue explicado por el parlamentario José Ricardo Ascárate. “La otra propuesta es muy sencilla, es una modificación profunda del regimen de ascenso que establece la Ley Orgánica de la Policía. No nos parece adecuada esta propuesta de “autocorrección” que salió en distintos medios donde la Policía parece que intenta una autodepuración. Lo adecuado es que exista una metodología permanente de selección de los ascensos policiales, que planteamos en tres escalas distintas. Hasta el grado de suboficiales, por resolución del Jefe de Policía. Los oficiales hasta el grado de oficiales superiores, por decreto del Ejecutivo por ternas de Juntas de Calificación Policial. Y la plana mayor, los comisarios inspectores, mayores deben ser con acuerdo legislativo, como remite el pliego de un juez o de un fiscal. Si de un juez o un fiscal dependen nuestras propiedades y nuestras vidas, tanto más dependen de quienes tienen la máxima carrera en la Policía de Tucumán”.

Por su parte, el legislador Raúl Pellegrini señaló que estas iniciativas apuntan “a fortaceler la institución policial, un organismo fundamental en el funcionamiento de la provincia. Creemos que hay muchos buenos policías a los que hay que jerarquizar desde lo salarial, sino también cambiando la Policía, estableciendo estructuras nuevas, para que se fortalezca su trabajo y su tranquilidad para desempeñarse en una institución que debe volver a ser respetada por la sociedad”.

Federico Masso, en tanto, enumeró algunos de los casos que se pretenden evitar con estas leyes. “Anteriomente al Caso Espinoza vimos con preocupación cómo viene actuando la Policía de Tucumán. Lo de anoche es una postal más de la falta de profesionalismo y que nos conduce a un solo camino, que es la impunidad. Un malviviente fue liberado en la zona del Barrio Oeste II, por lo que no sólo debe caer el peso de la ley ante estos dos agentes, sino que también debemos averiguar por qué, después de siete horas de estar detenidos, no estaban alojados en una dependencia policial. Si los trasladaban a otro lugar por algún análisis o diligencia, por qué no estaban esposados. Se lo planteamos al ministro Maley: no es un problema menor. Y va más allá de cambios de nombres. Necesitamos cambios profundos, y por eso planteamos estas leyes”.

En cuanto al legislador Raúl Albarracín, consideró que la muerte de Luis Espinoza tiene que marcar un antes y un después en la Policía. “Debemos lograr un cambio. Esta muerte no puede ser en vano. Repudiamos el obrar policial y esto evidencia los focos de infección y corrupción que tiene nuestra Policía, que deben ser eliminados. Para esto, es necesario que se establezcan los mecanismos de transparencia y democratización para que esta muerte no sea en vano y tengamos una policía que cuide a los tucumanos”.

Si bien en la presentación de los proyectos no se encontraba el legislador Walter Berarducci, miembro de la Mesa Legislativa Vamos Tucumán, el parlamentario acompañó las iniciativas con su firma.