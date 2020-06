Después de que Jorge Lanata arremetiera contra Marcelo Tinelli en su regreso a la televisión al referirse a sus mensajes sobre el supuesto espionaje ilegal que se habría llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri, el conductor de ShowMatch dejó en claro la guerra interna al apoyar a Bake-Off, el reality culinario conducido por Paula Chaves en la pantalla de Telefe, en el mismo horario que se emite PPT en El Trece. Ahora, el referente del ciclo periodístico le contestó al presidente de San Loranzo.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Jorge Lanata respondió a la venganza de “El Cabezón” en la red: “Prefiero que Tinelli ponga Lanata es un hijo de puta. Poner lo de las tortas, dejame de joder”.

“A Marcelo (Tinelli) lo conozco y lo he tratado mucho pero creo que nunca se lo llega a conocer, no lo digo de forma positiva”, aclaró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Al tiempo que admitió que “Siempre termina como sorprendiéndome y siempre me preguntó cómo es, qué quiere”.

Asimismo respaldó lo expuesto en el debut de PPT al insistir que “Me parece gracioso que después de todo lo que estuvo con Macri diga que lo escucharon y le mandaron la AFIP, por poco dijo que lo secuestraron. Marcelo no jodas, es como tonto poner esos tuits”.

“Prefiero que Tinelli ponga Lanata es un hijo de puta. Poner lo de las tortas es una pelutudez”

Tras su debut, donde se midió por un buen rato con Por el mundo en casa y luego con Bake-Off, el conductor de Periodismo Para Todos ironizó: “Competí con las tortas, con un bebé, con el fútbol, no sé con qué más me quieren hacer competir”.

“Hay una resistencia de la televisión a adaptarse a las circunstancias de una manera más rápida. No hay una dinámica de la industria a poder adaptarse a las circunstancias que corren y cambian. ¿Cuál sería el problema de que Marcelo (Tinelli) haga Videomatch?, por ejemplo. Viene bajando hace rato su programa y no entiendo eso de hacer el mismo formato 20 años, pero si ahora no podés hacerlo además… hace otra cosa. La televisión no se adapta”, cuestionó al referirse a la televisión en momentos de pandemia y sumando una chicana para el conductor de Showmatch.

Por otra parte también se refirió a Jorge Rial, quien en su programa de América también dedicó algo de contenido a las internas de Canal 13: “A mí me asombró que Rial se dedique una semana a hablar de El Trece”. Además, deslizó que el conductor de Intrusos tendría algún tipo de animosidad contra dicha emisora al sostener que “El quilombo de El Trece es noticia, pero una semana hablando del tema habla de que hay otro tipo de interés”, dijo durante el ciclo radial Por si las moscas.

“Me asombró que Jorge Rial se dedique una semana a hablar de El Trece”

“Hablé con gente del canal pero me dijeron que no es una cuestión del canal, es algo de Jorge. Yo pensé que podía ser Daniel Vila contra Héctor Magnetto, pero no. Dedicó un programa entero a hablar de un productor mío. La política se ha metido en casi todo”, señaló.

Para cerrar confesó que “Estoy harto de la televisión”. “Es el medio más horizontal, dónde te conocen todos, niños, grandes, viejos, jóvenes. Y te hablan todos como si fueran tus primos, y me siento como en mi casa. Agradezco la familiaridad que me da pero también desata las pasiones más perversas”, concluyó.

