Mirtha Legrand, al igual que todos, intenta atravesar el aislamiento social, preventivo y obligatorio como puede. Aunque en su caso, tiene el doloroso plus que trajo la muerte de su querida hermana Goldy, su otra mitad. Frente a esto, y en plena pandemia por coronavirus, la legendaria conductora se propuso realizar una rutina.

Días atrás, se supo que Mirtha se distrae viendo cómo Juana Viale, su nieta, conduce sus dos ciclos, La Noche de ML y Almorzando con Mirtha (El Trece). Ahora, Adrián Pallares compartió en Intrusos (América) la entrevista concedida por Mirtha al periodista Gonzalo Vázquez, donde habló de cómo transita el dolor por la reciente pérdida de su gemela, y de su nueva rutina diaria.

Al consultarle sobre la pandemia, Mirtha dijo: “Me da miedo y angustia. Nadie se hubiese imaginado esto. La humanidad está así. Es terrible. No hay vacuna, no se puede combatir. Uno está esperando si el virus te llega o no. Pasamos de Mar del Plata a esta locura. En el verano leí un artículo que hablaba de la aparición del virus, pero estábamos muy lejos. Finalmente llegó”.

Luego, reveló la rutina diaria que está llevando en esta nueva realidad: “Me despierto temprano, pero me quedo en la cama hasta las 11. A la mañana leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía”, confesó. Y contó que está leyendo el libro “Aramburu”, de María O’Donnell. “Es muy bueno. Lo recomiendo”, señaló.

“A la noche vienen Marcela y Nacho a quedarse conmigo. No me dejan sola”

La conductora dijo también que su familia no la deja sola en medio de su profundo dolor y el contexto en el que vivimos. “A la noche vienen Marcela (Tinayre) y Nacho (Viale) a quedarse conmigo. No me dejan sola”.

Respecto a cómo se encuentra de ánimo a un mes del fallecimiento de Goldy, expresó: “Estoy regular, muy triste. Yo sé todo lo que me van a decir. Que somos gente grande, pero es muy doloroso. Éramos compañeras de vida. Hace 75 días estoy encerrada. No salgo ni al balcón. Lo de Goldy me mató. Ella estaba aterrada, con mucho miedo por la pandemia y murió de muerte súbita. Era una mujer maravillosa”.

“Estoy regular, muy triste. Lo de Goldy me mató”

Por último, se refirió nuevamente a Juana, quien la suplanta en sus ciclos desde que el Gobierno de Alberto Fernández dispuso el confinamiento obigatorio. “El programa lo veo siempre. A Juana le hago algunos reparos, pero bien y con suavidad para que no le moleste. Cada vez lo hace mejor. Estudia la vida de los invitados. Es una divina. Es la cara más linda. Lo hace muy bien”, remarcó sobre la conducción de la actriz, que poco a poco ha ido encontrando su lugar.

L.M

Galería de imágenes