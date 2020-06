Luego de la burla a Nicolás Wiñazki, que desencadenó un escándalo, Verónica Lozano se enfocó en el look de Patricia Bullrich en un programa, y dejó un mensaje que generó la picante respuesta de la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO.

Patricia Bullrich estuvo como invitada a La Cornisa, el programa de Luis Majul en La Nación +, donde se refirió al Gobierno del que fuer parte. Al ver en la red un video con parte de la entrevista, Verónica Lozano, que días atrás estuvo en el ojo de la tormenta por burlarse de Nicolás Wiñazki en su programa luego de que el conductor de El Trece expresara sus sentimientos por no conocer a su sobrina debido a la cuarentena, volvió a hacer uso de sus redes para reírse del look de la ex ministra, y generó una nueva polémica en las redes.

La conductora de Cortá Por Lozano (Telefe), afín a la ideología peronista, replicó el video de un usuario que se reía de Bullrrich. Sin embargo, Lozano se fijó en otro detalle: su flequillo. “De los creadores de ‘el flequillo en pandemia’“, escribió la exmodelo.

Enterada, la exministra de Seguridad le respondió a través de la misma red con una chicana: “Mirá, atrás de este flequillo de cuarentena está la defensa de miles de trabajadores argentinos que hoy tienen las persianas de sus peluquerías cerradas”, manifestó Bullrich refiriéndose a la crisis provocada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país desde el 20 marzo, y que en las últimas horas sumó movilizaciones en distintos puntos del país por la extensión de la cuarentena.

“¿Cortá por Lozano es una peluquería? Cuando se levante la cuarentena paso…”, agregó picante en un tuit que luego compartió en su cuenta de Instagram junto al video en cuestión.

Mirá, atrás de este flequillo de cuarentena está la defensa de miles de trabajadores argentinos que hoy tienen las persianas de sus peluquerías cerradas.

¿Cortá por Lozano es una peluquería? Cuando se levante la cuarentena paso… https://t.co/BjdlHrhWUZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2020

L.M

Galería de imágenes