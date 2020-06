A poco más de un año de la muerte de Natacha Jaitt, que sigue investigándose, su nombre continúa resonando tanto en las redes sociales como algunos programas televisivos. En esta ocasión, Jazmín Stuart volvió a asegurar que a la fallecida conductora radial se le dio contención desde el colectivo de Actrices Argentinas, algo que la misma Natacha desmintió en varios momentos. Ulises Jaitt cruzó fuertemente a la actriz tildándola de mentirosa y violenta.

El 22 de enero de 2019, Natacha destrozó a Actrices Argentinas luego de que la dejaran sola cuando fue Tribunales para reclamar por la detención de quienes había denunciado por violación. Las imágenes de la mediática sola en la puerta del edificio -rodeada sólo de cámaras de televisión- luego de que las actrices se comprometieran acompañarla, son recordadas por muchos usuarios en las redes sociales. Sin embargo, Jazmín Stuart desmintió, una vez más, que no se la haya contenido.

“El Colectivo acompaña y atiende todo un proceso muy engorroso el de denunciar abusos sin buscar que se publicite o banalice. Hay mucho más trabajo de lo que la gente sabe, hacemos más de lo que se sabe”, aseguró la actriz en diálogo con El Run Run del Espectáculo (Crónica HD). “Hay muchas personas que opinan sobre el activimos que están súper desinformadas de lo que se hace”, reiteró.

“Desde el punto de vista del colectivo, se la escuchó y se trabajó hasta donde se pudo dada ciertas complejidades del caso”

Luego, cuando Mariana Diarco, panelista del programa conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, le recordó el caso de Natacha, Suart dijo: “Sí… Y también en otros tuits (Natacha) agradecía que había podido hablar con nosotras y que sacamos un comunicado en el que se mencionaba su caso”, destacó sobre los tuits previos a la marcha que había convocado Jaitt, y donde la dejaron sola. “Fue una situación muy compleja había muchas aristas complicadas en ese momento”, agregó. Al preguntarle a qué aristas se refería, la actriz esquivó el tema y dijo: “No vamos a hablar del caso porque ya quedó en el pasado, y por respeto a la víctima tenemos que dejar de polemizar esta cuestión y es la justicia la que tiene que expedirse. No es un tema para banalizar ni polemizar”.

“Desde el punto de vista del colectivo, sí se la escuchó y se trabajó hasta donde se pudo dada ciertas complejidades del caso”, señaló la protagonista de La Fiesta Silenciosa, la película que protagoniza junto a Gerardo Romano y que fue estrenada por streaming debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que aún rige en el país por la pandemia de coronavirus.

Diarco intentó volver al tema pero Stuart la frenó en seco: “Está claro con lo que dije”. “Más o menos”, acotó la panelista.

Enterado, Ulises, hermano de Natacha, explotó en cólera y cruzó a la actriz a través de la red, como ya había sucedido en marzo de 2019.

“¿A qué secta pertenece @jazstuart? Sos una violenta, mitómana grave que tiene problemas psiquiátricos, NUNCA escucharon en PERSONA a NATACHA. La dejaron SOLA en Tribunales, ni un ABRAZO, no tenés respeto por una mujer que fue asesinada.Tampoco te veo pedir justicia por ella, CÍNICA”, le lanzó el periodista furioso.

¿A qué secta pertenece @jazstuart ? Sos una violenta,mitómana grave que tiene problemas psiquiátricos,NUNCA escucharon en PERSONA a NATACHA. La dejaron SOLA en Tribunales,ni un ABRAZO,no tenés respeto por una mujer que fue asesinada.Tampoco te veo pedir justicia por ella, CÍNICA. pic.twitter.com/dFBgg5sCbZ — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) May 31, 2020

“Guardate a silencio @jazstuart por respeto a mi familia, sin vergüenza, sos una violenta que miente con una MUJER que fue asesinada y no se puede defender. Lo dijo en vida mi hermana, mitómana serial, son el colectivo de MENTIRAS ustedes. Da MIEDO lo que mentís TELAR DE LA ABUNDANCIA“, cerró, recordando el escándalo que tocó a la actriz en 2019 donde admitió ser parte de un esquema piramidal que estafó a miles de personas.

Guardate a silencio @jazstuart por respeto a mi familia sin vergüenza,sos una violenta que miente con una MUJER que fue asesinada y no se puede defender.Lo dijo en vida mi hermana,mitómana serial,son el colectivo de MENTIRAS ustedes.Da MIEDO lo que mentís TELAR DE LA ABUNDANCIA. pic.twitter.com/yW1lObCbbQ — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) May 31, 2020

Una situación similar sucedió, otra vez, con Thelma Fardín, quien en abril, durante una entrevista, aseguró que desde Actrices Argentinas le brindaron contención a Natacha tras su denuncia. “Con ella dimos una contención… en lo personal, compañeras que estaban incluso… Laura Azcurra, le costaba mucho la conexión porque estaba de vacaciones. Y se armó un grupo para darle contención, porque lo primero que necesitan las mujeres que sufren violencia es contención cercana”, dijo Fardin. “En este caso en particular sí lo hicimos desde donde creíamos que era más importante que era la contención humana, cuerpo a cuerpo”, aseguró, aunque Natacha misma se encargó de dejar en claro que nunca fue así.

“Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani, nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano. El ‘nos tocan a una, nos tocan a todas’ debe ser una venta XXX entre ellas”, había expresado Natacha en ese momento, dolida.

Vale mencionar que tras el comunicado que Actrices compartió tras la muerte de Natacha, después de la lluvia de mensajes que les llegó preguntando si se iban a referir al tema o no, Romina Gaetani, quien expresó su total apoyo tras su denuncia por violación en su momento, escribió en la red junto a un listón negro: “Natacha Jaitt me quedo con tus palabras resonando en mi cuerpo. Con tus innumerables pedidos de ayuda. Con gran tristeza reflexiono. Se que es tarde para lamentar no haber estado más presente. Hoy estoy de luto”.

