La pandemia frenó muchas cosas, pero no la inseguridad. Por el contrario, quienes delinquen aprovechan el barbijo que los camufla y la distracción popular de la gente, que cuando sale a la calle está preocupada por las compras, hacer sus trabajos y no contagiarse, para llevarse una tajada y en el medio, vidas también. Este fin de semana le tocó vivir un estremecedor momento a Ignacio González Prieto, periodista que precisamente se dedica a dar noticias policiales, luego de verse interceptado por una banda que, con el fin de robarle el auto, casi lo matan.

El periodista fue víctima de un violento asalto el sábado en el barrio de Caseros, a tan solo cuatro cuadras de su casa. El profesional que trabaja en TN y El Trece venía, como todos los días, de un almacén cercano en donde , tal como afirma, “salió solo a hacer las compras” dado que se está cuidando por la pandemia y se mueve de su casa lo justo y necesario. Al dirigirse a su auto para regresar a su domicilio, fue interceptado rápidamente por cinco hombres armados que lo apuntaron y lo golpearon para robarle su vehículo, objetivo que lograron luego de dejarlo gravemente herido.

Prieto, a la inversa de gran parte de las víctimas, reaccionó rápidamente. Al primero que lo encaró lo enfrentó a los golpes y luego se sumaron otros, que se bajaron de un Peugot 208 armados, hasta que lograron sacarle las llaves del auto que el periodista tenía capturas con mucha fuerza sostenidas en la palma de su mano.

“Fue una locura haberme peleado con cinco tipos armados. No me mataron de milagro. Me golpearon mucho y me partieron la cabeza a culatazos. Se prepararon para disparar y no lo hicieron. Gritaban ‘a este lo matamos‘”, aseguró muy conmovido en diálogo con Teleshow y en charla telefónica con El Trece sumó: “Vinieron a toda velocidad desde una esquina, no había llegado a mi auto todavía. Me abrieron el baúl, recién ahí lo estoy viendo en el video. Yo estaba solo , me tiraron al piso, me golpearon con la pistola en la cabeza y había mucha sangre” y preocupado añadió: “Uno no se imagina el peligro que corre; además estaban con barbijos , con gorras, chalecos antibalas, es una banda muy peligrosa y ya hubo 3 o 4 robos muy parecidos en la zona. Tienen mucha experiencia y tendrán entre 30, 40 años“.

Al ser consultado acerca de si sus conocimientos en la materia lo ayudaron para reaccionar más fácil o calcular como podía hacer para salvar su automóvil, Prieto aseguró : “Yo no defendí el auto, defendí mi vida porque pensé que me iban a matar. De hecho me peleé cara a cara. Se complicó cuando bajaron los demás”.

Finalmente, el horrible momento que pasó la figura de El Trece terminó en que la banda se dio a la fuga. Su auto fue hurtado, aunque luego de un operativo policial, lo encontraron en la villa Carlos Gardel y a él lo ayudaron rápidamente sus vecinos y quienes estaban en el almacén de la esquina del episodio, que salieron a socorrerlo y llamaron a la policía Bonaerense , dado que él no había salido con el celular.

El periodista realizó la denuncia en la Dirección Distrital de Investigaciones de San Martín y allí fue atendido por el SAME, ya que se negó a ir a un centro de salud para evitar un posible contagio por COVID-19. Afortunadamente, solo tuvieron que darle algunos puntos de sutura en la cabeza por los cortes provocados por los culatazos de las armas y le aplicaron la vacuna antitetánica. ¡Terrible!

A.A

