A finales de abril, Fernando Niembro estalló al aire de uno de los dos ciclos que conducía en radio Rivadavia, y anunció su salida de la emisora asegurando que hubo presiones políticas. “Me dieron motivos vagos, yo creo que los directivos de la radio no pudieron resistir las presiones de los poderosos“, expresó en ese momento.

Con el final de La Oral Deportiva, Baby Etchecopar llegó para ocupar el horario del mediodía en ese dial. Pero ahora, el periodista deportivo se prepara para regresar con dos ciclos en Radio el Mundo.

Niembro conducirá Estamos Motivados junto al Bambino Veira de lunes a viernes de 18 a 20. Además, hará De una con Niembro de 12 a 14, también durante la semana, Si bien la idea original era que debutara al aire el lunes 1 de junio, el estreno será el 8 o el 15 de ese mes.

“El tema de la pandemia nos demora, y por una cuestión de seguridad y salud, requiere que armemos estudios en distintos estudios y enlaces para transmitir desde ahí”, expresó Martín Rodríguez Flores, titular de la radio, que además prepara un relanzamiento con otros grandes figuras.

De esta manera, el también político y ex socio de Marcelo Araujo tendrá su revancha tras la furibunda salida de Rivadavia. “Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio. Creo indignante que me dijeran una cosa de ese tipo. No voy a permitir que me humillen. Por ahí no soportarían, quienes conducen esta radio, fuerzas de otro tipo. Allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después de haber llegado, el deporte no interesa al mediodía, cuando somos el programa que más mide de la radio, bueno, allá ellos”, había expresado luego de que le ofrecieran ser columnista de Eduardo Feinmann y el Negro González Oro.

D.I

