Invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe), Fabián Cubero reveló una serie de situaciones difíciles que Micaela Viciconte vivió con sus vecinos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Minutos después del arranque de su programa, Andy Kusnetzoff pidió que pasen al frente los que tuvieron alguna pelea de vecinos. Fabián Cubero fue uno de los que se animó, y reveló algunas situaciones que vivió junto a Mica Viciconte en el edificio donde viven.

“Voy a contar una de las últimas anécdotas. Uno siempre tiene algún tema con los vecinos. Me pasó ahora, en el edificio en el que vivo. No fue directamente a mí, porque soy un tipo tranquilo, que a veces deja pasar las cosas”, arrancó diciendo el exfutbolista.

Y continuó: “Me llaman de la guardia, de seguridad, diciéndome que no podía dejar las zapatillas afuera de la puerta porque había un vecino que se quejaba. Como estábamos Mica, las tres nenas y yo, habían muchas zapatillas afuera. Lo que pasa es que cuando volvemos de hacer algo, desinfectamos las zapatillas, les ponemos alcohol y las dejamos ahí hasta que se sequen y después la entramos. Me llamó el de seguridad, le dije que estaba todo bien, que las zapatillas se estaban secando”, reiteró.

Sin embargo, la reacción de la panelista no fue la misma que la de Fabián. “Corté, automáticamente Mica apareció y me dijo: ‘¿Qué pasó?’. Le dije que no había pasado nada, y me dice: ‘No las entrés, no entrés nada’. Se fue al teléfono, llamó al seguridad y preguntó quién llamó”. Poroto agregó que antes de cortar la comunicación, le advirtió al hombre de seguridad que iba a pasar piso por piso viendo la cantidad de zapatillas e iba a pasar el número de departamento. “Cortó recaliente”, recordó.

“‘¿Vos no hacés nada?’, me decía, pero no pasó a mayores”, confesó el ídolo de Vélez Sarsfield. “Estamos en una pandemia, desinfectamos y después entramos (las cosas). Hay que tener un poco de tolerancia”, pidió.

Pero antes de terminar su anécdota, Cubero contó otra situación. Llegué al ascensor y había un cartel en los botones que decía: ‘Por favor, no toque con el pie, toque con la mano. Le dije a Mica: ‘Amor, no sabés. Hay un desubicado que tocó el ascensor con el pie’. Y se empezó a reír y me dijo: ‘Es que fui yo, ja'”, concluyó ante la risa de los demás invitados.

