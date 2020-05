Claire Elise Boucher, mejor conocida por su nombre artístico Grimes y el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, sorprendieron a todos con el nacimiento de su primer hijo; sin embargo, lo que produjo una revolución en las redes sociales fue el nombre que habían elegido para el pequeño: X Æ A-12. Pues bien, ahora decidieron cambiárselo… a uno igual de extraño.

Tres semanas después del nacimiento de su hijo, Grimes y Elon Musk decidieron hacer un cambio en su peculiar nombre. De acuerdo a la revista People, el genio de la tecnología y la artista registraron a su hijo en el Estado de California como X AE A-Xii.

En el certificado de nacimiento aparece el primer nombre del bebé como X y su segundo nombre cambió del símbolo élfico Æ y del término A-12 al AE A-Xii. Pese a que el nombre es poco convencional, Grimes aseguró en una entrevista en Bloomberg que llama a su hijo “Little X” (pequeño X).

Antes de modificar el nombre, la cantante también reveló a sus fans el significado del mismo: “X, la variable desconocida. Æ, es una ortografía élfica de amor y / o inteligencia artificial. A-12 = precursor del SR-17 (nuestro avión favorito). Sin armas, sin defensas, solo velocidad. Genial en la batalla, pero no violento”, escribió en su Twitter.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

La extravagante pareja no reveló el motivo del cambio, pero este podría estar motivado porque el Estado de California no acepta la utilización de símbolos en su registro civil, únicamente las 26 letras del abecedario inglés.

A horas de haber nacido su hijo, el director general de SpaceX y de Tesla Motors, entre varias empresas más, compartió fotos del pequeño. Minutos después, Musk le contó a una usuaria cuál era el nombre elegido para su heredero. Entre bromas y felicitaciones, Elon causó una revolución total en Twitter.

Meses atrás, Grimes, cuya última ocurrencia es querer vender su alma a cambio de diez millones de dólares -no es broma- expresó que ella y Elon Musk permitirían que su hijo escogiera su propia identidad de género. La canadiense opina que los niños no pueden consentir ser famosos, y por ello, no está de acuerdo con que los padres les impongan un género al nacer.

“No quiero decir cuál es el género del bebé, porque creo que su privacidad debe ser protegida”, dijo la intérprete de My Sister Says The Saddest Things y Crystal Ball. “No creo que debamos elegir su género en caso de que ellos no lo sientan en su vida. No lo sé, siento que no debe conocerse”, agregó.

