Jimena Barón volvió a sorprender en plena inesperada convivencia con Daniel Osvaldo, su ex y padre de su hijo Morrison. La cantante realizó un desnudo y compartió la imagen con sus seguidores.

La Cobra está on fire y así lo demostró este sábado a la noche cuando hizo un desnudo en uno de los baños de la casa de Daniel Osvaldo, donde se está quedando por el pedido expreso de su hijo y su ex, con quien no paran de jugar y lanzarse palitos que hacen suponer una posible reconciliación amorosa.

Una usuaria, al ver su candente posteo, le preguntó: “¿Te comés el esmalte para no acceder a entrar en la cama de tu compañero de cuarentena?”. A lo que la artista respondió: “Jajajaja ¡No! LPM me las pinté hace dos días. Era un esmalte del baúl de los recuerdos 2012”. Otra, le tiró: “Roberto viendo la foto de su baño en Instagram” junto a una serie de emojis “sufriendo”. Para constestar, Jimena eligió solo una carcajada.

Previamente, Jmena había mostrado cómo cocinaba mientras Osvaldo, a quien llama Roberto, se ocupaba de otra cosa. “Muy obvio con su táctica para sumar puntos”, escribió sobre la postal. Luego, el delantero compartió una imagen de la comida preparada por su ex, y le agregó un emoji con los ojos “enamorados”.

Por otro lado, la intérprete de Puta y Taxi Voy publicó una foto del asado que estaba haciendo Daniel y manifestó: “Como si fuera poca la tentación ya”, para referirse a los chichulines y a Osvaldo. Más tarde, hizo una encuesta con dos opciones mientras se filmaba tomando un fernet: chinchulines o Roberto.

Desde que la actriz y cantautora decidió acceder a la solicitud de su pequeño, las redes están tan encendidas como ella. Mientras que muchos dan por hecho un nuevo acercamiento amoroso entre Jimena y el futbolista, otros cuestionan duramente la situación y la exposición de la misma, y ponen en duda el empoderamiento de la artista, quien ya dio cuenta del debate entre “La Tonta” y “La Cobra” en el que se encuentra.

Esto hizo que Barón se descargara con todo en la red con un fuerte posteo. Luego de contar que el padre de su hijo estaba en búsqueda de un “clima” entre ambos y que Momo no los dejaba, Jimena sentenció que a menos que Instagram se lo pida, continuará compartiendo su vida “con todo lo que eso significa”. Además, sabiendo que seguirán opinando, entiende que “La única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie”.

