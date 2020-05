Luego de la revancha que Juana Viale tuvo frente a Andy Kusnetzoff el 19 de abril, la actriz, que se encuentra al frente de los programas de Mirtha Legrand, no logró repetirlo. Y este sábado, La Noche de Mirtha no llegó a posicionarse dentro del top five.

Poco a poco, Juana Viale fue encontrando su lugar, con un estilo propio, fresco e irreverente, dentro de los legendarios programas de su abuela, la reina madre de la televisión, Mirtha Legrand. Sin embargo, los números son fríos y no están acompañándola para llevarla al podio.

La actriz recibió en su mesa a Julieta Prandi, Ariel Sujarchuk, Rocio Oliva y Martin Ciccioli. Mientras compitió con el especial de humor de Telefe, La Noche de ML llegó a los 6,7 puntos frente a los 7,9 de la competencia. Luego, en la batalla contra PH, el ciclo de Andy, que tuvo como invitados a Diego Ramos, Luisa Albinoni, Fabián Cubero y Cinthia Fernández, se impuso con un pico de 8,5 frente al programa de El Trece, que obtuvo 6,8. El promedio le dio 7,8 puntos a Kusnetzoff y 5,7 a Viale.

PH (Telefe) fue lo más visto del día con 7,8 puntos de rating. Cine 13 con El Transportador 3 (El Trece) se alzó con el segundo lugar con 7,5 puntos. Mientras que 30 años de risas juntos (Telefe) se quedó con el tercer puesto, con 6,8. El cuarto lugar fue para Cine 13 Red (El Trece) con 6,4, y el último lugar quedó dividido para Casados con Hijos (Telefe), The Simpson (Telefe) y Cine 13 Aprendices en Línea (El Trece) con 5, 8 puntos.

En El Nueve, lo más visto fue Implacables con 2.2 puntos. En América, América noticias cosechó 2,9 puntos y se posicionó como lo más visto de la señal. En la TV Pública, el podio quedó en manos de Festival país con 1, 2 punto y en Net TV, Como Todo Express llegó a 0.6 puntos.

De este modo, el día volvió a quedar en manos de Telefe, con 6,3 puntos. El Trece se quedó con el segundo lugar con 5,7. El tercer fue para América con 2,0. En cuarto lugar quedó El Nueve con 1,6; La TVP con 0,5 y último, Net TV con 0.4 puntos.

