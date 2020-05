En el día de ayer se dio a conocer un documento firmado por 300 científicos, periodistas e “intelectuales” que aseguran que la Argentina vive una infectadura y que la democracia está en peligro debido a la extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Uno de los firmantes fue Luis Brandoni, quien hoy dialogó con María O’Donnell en Tarde para nada (Radio con vos), donde reafirmó ese concepto y criticó la gestión de Alberto Fernández asegurando que tratan de poner a la gente que quiere que finalice la cuarentena como “pro-muerte” y que ellos, por ser peronistas, no están del todo convencidos de gobernar por vías democráticas.

“No sé cómo empezó a circular este texto. Me lo plantearon, me lo leyeron, me preguntaron si quería firmarlo y dije que sí, pero no sé cómo se gestionó”, comenzó su descargo el actor, que luego de que la conductora del ciclo radial le mencionara el título del escrito, La democracia está en peligro, y el término que une las palabras “infección” y “dictadura”, señaló que este último es “una ironía”.

“Es un neologismo que se aplica a este momento que estamos viviendo, donde además los que están siendo consultados son los hombres que están en el tema de las infecciones y no otros que deberían haber sido consultados también. Habla de eso, que el problema parece ser la infección, pero son otros, y las consecuencias también”, sostuvo el artista con respecto a la carta que fue publicada por la periodista Silvia Mercado.

Al ser indagado sobre si se están poniendo en riesgo algunas libertades de la democracia, Beto contestó de manera afirmativa. “Sí, fijate que el intendente de Tigre amenazó con enjuiciar a los vecinos que salieron a manifestarse y que ahora van a salir de nuevo. ¿Que salgan a decir que es una falta de respeto? No, porque fuimos nosotros los que hicimos la cuarentena, ¿cómo vamos a faltar el respeto a los que respetamos tanto de manera ejemplar? Esto es una crítica a la manera de estar encantando con ser la cuarentena más larga del mundo cuando hay problemas que no terminaron y temas sociales que hay que discutir, y que se preveen situaciones complicadas que hay que ver cómo mejorar. Pero no se habla de eso. Si no hablás de la cuarentena, sos un traidor a la patria. Esto es la costumbre del peronismo de toda la vida, los conozco desde que era chiquito, tengo ochenta años, sé cómo es el peronismo. Esto es una crítica válida con una visión crítica de lo que está pasando”, respondió el exdiputado.

Luego de enterarse que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comentó que la carta que firmó él junto a otras 299 personas le pareció “una falta de respeto a una sociedad que está asustada” y que en el Gobierno son “antimuerte”, el protagonista de Esperando la carroza arremetió contra el funcionario y señaló que este quiso decir que los que firmaron el documento son “promuerte”.

A mí no me caben las amenazas del peronismo

“Este es el viejo lenguaje que conozco. El ministro lo hace como si fuesen muy buena gente los que hicieron la cuarentena y los que firmamos eso no. Lo hicimos también, somos parte de eso, pero lo que no pueden admitir es una crítica, sencillamente eso. Que nosotros somos ‘anti no sé qué’ y que nosotros somos ‘antipatria’. Esto me lo sé de memoria. A mí no me cabe ese tipo de amenaza del peronismo. Esto es una crítica, es una actitud que es lógica en la democracia. Ellos no están del todo convencidos de esto, de la democracia, pero bueno, nosotros sí, así que firmamos eso, que no me parece tan grave, es la opinión de algunos que incluso están en la ciencia, en el CONICET, y que están en contra de este sistema con una cuarentena interminable que habrá que ver cómo se resuelve y que, evidentemente, hay otras posibilidades de sobrellevarla”, aseveró el militante de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio.

“Hay una realidad muy diversa en el país, hay lugares en donde ni apareció la infección y hubo cuanrentena también. Es distinta la realidad geográfica y creo que tienen que ser distintas las medidas”, añadió Brandoni, que también se manifestó en contra de la aplicación CuidAR.

