Después de pasar toda su vida con problemas bronquiales, a los 22 años a Yissel Cannata le empezó a cambiar la vida para siempre. Su doctora le informó que padecía bronquiectasias bilaterales, una patología progresiva que solo mejoraría con un trasplante bipolmunar.

Pasaron casi 16 años desde ese día y este 10 marzo de 2020, gracias a un ángel donante, su vida volvió a cambiar pero para bien.

Este 30 de mayo, como todos desde 1997, se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos, fecha elegida por el Incucai para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de nuestro país. Y hoy, Yissel habló con nosotros.



“Después de ser diagnosticada hacía internaciones muy recurrentes cada 15 o 21 días pero estuve oficialmente como electiva en la lista desde el 11 de abril de 2019 pero el 18 de junio de ese año tuve una recaida y quede internada en terapia intermedia. A los dias decidieron elevarme a Emergencia Nacional ya que la enfermedad había tenido un avance importante en esos meses. Un total de 11 meses esperando”, cuenta ella.

Tras ser sometida al trasplante en marzo de este año, Yissel tuvo dos complicaciones en sus primeros días de las que logró salir airosa. “Gracias a Dios y al equipo de trasplante que me atendió pude superarlo y estuve 43 días internada hasta que fui dada de alta ambulatoria”.

Pero los sustos no habían terminado. “A los 6 días me internaron nuevamente por una arritmia y me hicieron una ablación para solucionar el problema”, contó Yissel pero ese también es otro obstáculo superado por esta guerrera que hoy se sigue recuperando de manera favorable.

“Mis pulmones gracias a Dios están adaptandose muy bien y mi cuerpo lo esta asimilando”, relató.

Yissel es solo una historia casi milagrosa de las miles que se viven en el país y en el mundo gracias a la donación de órganos. Y a la espera de su regreso a la provincia y a su hogar, después de tanto tiempo alejada dejó tres mensajes importantes:

Para los que esperan: “no pierdan la fe, tengan confianza en Dios o en lo que ellos crean, ese ángel va a llegar”.

Para toda la sociedad: “solo pedir que nos concienticemos y que nos informemos sobre la donación porque es algo que nos puede afectar a todos”.

A la comunidad médica: “que se informe sobre posibles casos al Incucai porque hay más de 7 mil personas en lista de espera y así podría haber más operativos y se salvarían más vidas”.

La donación en cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena y con la implementación de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, se realizaron más de 200 trasplantes. Son 214 pacientes de todo el país que recibieron un trasplante de órganos o tejidos gracias a la concreción de 68 operativos de donación de órganos y tejidos. En total se realizaron 156 trasplantes de órganos (95 trasplantes renales, 36 hepáticos, 15 cardíacos, 1 pulmonar, 1 pancreático, 5 renopancreáticos y 3 hepatorrenales) y 58 de córneas.

La decisión político-sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI fue seguir sosteniendo la operatividad de los programas de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células con el objetivo de brindarles una respuesta a todos los pacientes que esperan.

Los 68 operativos de donación de órganos y tejidos realizados fueron concretados en 15 jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires (18), Santa Fe (10), Córdoba (7), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7), Tucumán (6), Entre Ríos (3), Misiones (3), Mendoza (3), Jujuy (3), Río Negro (2), Santiago del Estero (2), Corrientes, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego.

Vale destacar que en lo que va del año se realizaron un total de 407 procesos de donación (233 de órganos y 174 de tejidos) que permitieron que 561 pacientes reciban un trasplante de órganos y 415 uno de córneas.