El pedido de Dady Brieva a Alberto Fernández para que convierta a la Argentina en Venezuela ahora tiene una segunda parte, ya que tras el escándalo que generaron sus declaraciones, el actor redobló la apuesta grabando un video para expresar la ironía de sus dichos y solicitar que el país no sea como el presidido por Nicolás Maduro, sino como otros.

“No seamos Venezuela, ¡seamos Colombia, mi niño!”, exclama el comediante mirando a cámara y vistiendo una remera con los colores de la bandera colombiana en la grabación que se viralizó en Twitter, y que continúa con él luciendo la casaca de la Selección Uruguaya de Fútbol, más precisamente la n°21 de Edinson Cavani.

“Mejor seamos Uruguay, loco… Uruguay, qué paisito”, indica Dady, para luego cambiar por una remera roja y un look de “uniceja”, y así decir: “¡Ni una ni la otra, seamos España!”. La serie de actuaciones finaliza con él emulando la vestimenta de Fidel Castro, con su característica gorra y campera verde. “Seamos Cuba, chico, olvídalo”, sentencia el humorista con el acento de los habitantes de esa isla.

Para reafirmar su clara postura ideológcia a favor del peronismo y el kirchnerismo, el conductor de radio concluye su grabación diciendo “mejor seamos nosotros”, y se da vuelta para mostrar que en la camiseta que lleva la consigna #EsConDady y #ElDestape, aparecen los rostros de Néstor y Cristina Kirchner.

Luego de que haya estallado la polémica por sus dichos, Brieva volvió a hablar en su programa, Volver mejores, y le respondió a quienes lo criticaron. “Te dicen ‘vamos a ser como Venezuela, vamos a ser como Venezuela’ y yo digo ‘uh, pará’. Si hagamos lo que hagamos vamos ser como Venezuela, y tratamos de conciliar… la ministra de Seguridad hable con uno, con otro, para tener un discurso y una estrategia periodística qie vaya más allá de los márgenes, y hagamos lo que hagamos no nos da resultado. Entonces fui un buen titulero y dije: ‘Seamos como Venezuela, no perdamos tiempo’. Si ya está juzgado y salió la sentencia, dejemos de presentar pruebas. Ahorremos el escarnio y el desgastarnos intelectualmente. Después ya empezaron con las redes, me contestó Pichetto, de quien yo había hablado bien, que dije que había ido a ver a los compañeros en las cárceles. Se ve que el boludo no escuchó eso. Me contestan en serio y yo me cago de risa, porque es gente que estuvo en el gobierno, que tuvo cierta preparación, y salen a contestarme en serio a mí que soy un cómico”, sostuvo el integrante de Midachi, que reveló también que su pareja, La Chipi, lo retó por sus dichos ya que no quiere que él se meta en escándalos.

