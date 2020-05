La marcha contra el aislamiento obligatorio en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó un momento insólito a la televisión argentina con un militante anticuarentena que dialogó con C5N y expresó lo que más le molesta por “no tener libertad” a través de un exabrupto en vivo y en directo: la falta de sexo.

El movilero Lautaro Maislin estaba haciendo la cobertura y entrevistó a gente que pidió poder trabajar, seguidores del Partido Libertario, del economista Javier Milei, de la doctora “provida” Chinda Brandolino y también antivacunas que denunciaron que “un nuevo orden mundial” está conspirando por la pandemia de coronavirus, pero el comentario que más provocó memes y repercusión en las redes llegó con un hombre gritando detrás del periodista, quien no dudó en ofrecerle el micrófono.

“Hace ochenta días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Hace ochenta días que no la pongo”, lanzó el manifestante, tapando su rostro con el tapaboca correspondiente. Sin embargo, cuando quiso dar su nombre, posiblemente con el objetivo de ser contactado por alguna persona que decida “cortar con su sequía”, la conductora de la señal de noticias decidió sacarlo del aire y cambiar de tema para evitar que siga desvirtuando la transmisión.

“Aprovecho que este señor está hablando para aclarar algo”, disparó Abigaíl Lasalle, para mencionar que la marcha anticuarentena se mezclo con la movilización de decenas de médicos del sistema de salud público estaban realizando para reclamar mejoras en los salarios y en los recursos que poseen.

“Hace 80” se convirtió en tendencia nacional de Twitter, y muchos usuarios, a pesar de las diferencias ideológicas con el autor de la frase, afirmaron entre risas sentirse identificados con la abstinencia sexual que este padece.

-Mal con las chicas no te debe ir no?

+La verdad que hace 80 días que no la pongo pic.twitter.com/bN3qaLJd6j

