Jimena Barón lleva una relación amor-odio con las redes sociales y sus seguidores. Esto quedó más que demostrado con los episodios de últimos meses en la vida de la artista con el escándalo que tuvo con su canción Puta, a punto tal que las abandonó e hizo tratamientos psicológicos. Si bien las últimas semanas encontró un poco más de paz, la polémica volvió sobre sus pasos y en esta oportunidad la encontró por la mudanza a la casa en Banfield de su expareja, Daniel Osvaldo, hecho por el que la cantante se defendió.

Todo comenzó con el traslado en plena cuarentena de “La Cobra” a zona sur, con motivo de buscar a su hijo, Morrison, para festejar su cumpleaños número 33. Una vez que llegó allí, no se fue, y ahora está conviviendo con el futbolista, a quien en su momento acusó por violencia de género y lo utilizó de “musa” para sus fuertes críticas hacia los hombres en su carrera musical.

Así como fue muy criticada por sus seguidores e incluso su fanáticos, figuras del medio como Ángel de Brito y Pampita también la cuestionaron. “Me sorprendió, sabía que tenían buena relación pero lo que pensaba es ¿para qué mostrarlo tanto?, ¿qué necesidad de estar mostrándolo? Porque después termina en tratamiento psiquiátrico cuando la critican en los programas”, lanzó muy duro el conductor de LAM. Incluso, en las últimas horas, la actriz realizó una transmisión en vivo con Lizardo Ponce en Instagram y apareció Osvaldo de fondo, mientras que horas antes, a través de sus historias, había dado a conocer que el padre de su hijo estaba en búsqueda de un “clima” entre ambos y que Momo no los dejaba.

Es por este motivo que Barón explotó y realizó un furioso descargo en sus redes. “Hasta que Instagram me exija tenerla atada, seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también esta bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que algún día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie“, sentenció Jimena.

A.A

