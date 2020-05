El avance del coronavirus le hizo jaque mate a muchas mentes a las que les dio vuelta el tablero. Desde ya, el encierro nos dejó mucho tiempo con el que antes no contábamos para poder realizar otras actividades y una de ellas , es la pausa, el razonamiento, el análisis y la maduración emocional. Una de las figuras del medio que pareciera estar en esta sintonía es Celeste Cid quien compartió un extenso mensaje y análisis sobre la realidad, que sorprendió a sus seguidores.

“¿Y ahora? crecer o reventar” expresa la imagen que publicó de un chat de WhatsApp, frente a sus más de 2 millones de seguidores y a fin de profundizar en el arribo de aquella conclusión, Cid escribió al pie: “Estamos ante un momento, y posiblemente sea uno de los más importantes a nivel ‘civilización’ que nos toque presenciar y atravesar, en donde queda por demás demostrada la importancia de la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad -propia y ajena“.

En línea con descargo que caló profundo en sus pensamientos antes de ser liberado en las redes sociales, la actriz siguió firme: “Siento, a mi humilde entender, que este sacudón viene a descorrer muchos velos. El velo de sociedades con abismos de desigualdades, el velo de la cotidianidad, del tiempo, del ocio, de la relación con la naturaleza y el vínculo que establecemos con ella, el velo de sistemas que nos dejan muy desamparados, de los intereses qué quedan expuestos en las personas que no cuidan a quienes dependen de sí–viendo en tantos casos cómo quieren sacar ventaja, aquellos, aún hasta con el último suspiro“.

Sobre esta última base reposó para elaborar una enérgica crítica contra el sistema capitalista que nos rige desde hace siglos. “Los sistemas capitalistas nos han empujado en el tiempo a la extrema individualidad, a la competencia y aislamiento como condición constante en pos de aquella hiperproductividad en la cual estamos metidos -y lamentablemente por la cual muchas veces se nos valora- servimos tanto como funcionamos a la maquinaria de turno, y cuando no, somos “materia descartable”. Y no. Eso no es así. Por supuesto”.

Tras sus categóricas palabras dejó a modo de reflexión un pensamiento abierto para sus fanáticos y los usuarios que siguen sus escritos en las redes sociales “Me niego rotundamente a colaborar con ese pensamiento e ideología, porque ante todo somos humanidades y eso hay que cuidarlo. Somos una y la misma cosa, y no hay idealismos románticos en esto, es una sensación muy rotunda que queda puesta en escena ante nuestra mirada”.

“Sumo, también, a la fuerza a la cual me abrazo cuando siento enojo o decepción: el instinto de cuidado y de protección que surge movido por los hilos del Amor, de la buena fe, .. del Espíritu, con mayúsculas. Correr velos, revisar .. nombrar .. pedirnos que no cerremos los ojos, y que rescatemos lo bueno; me da esperanzas”, remató sentida la actriz.

“Celebro esta redacción, me encantó”, “ame tu mensaje”, “muchos lo entienden y otros no, gracias por tu empatía”, “necesito que saques un libro”, “que hermoso es leerte”, “¿cómo hacés para tener tanto talento con todo”? , fueron los mensajes en los que gran parte de sus seguidores le dieron el visto bueno a su reflexión.

