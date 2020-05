Por la acción de la pandemia, la economía cayó y los mercados se desplomaron. Pero pareciera que lo que cotiza en bolsa hoy es una respuesta del presidente Alberto o al menos así quedó en claro con la furia del panel de Intratables, principalmente Diego Brancatelli, ante la respuesta instantánea del mandatario a una duda de Yanina Latorre sobre el permiso de movilidad para aquellos que tienen dos trabajos, a la que el panelista de América consideró en diálogo con un notero de LAM “una estupidez”.

“A mi no me contesta Alberto. Ya dije o me pongo una peluca o lo puteo, porque viste que a los que lo putean les escribe, como algunos periodistas. Con Yanina, que se yo, tiene una amistad de antes y bueno, tampoco es que no me deja vivir el tema, pero hay una cuestión de lealtad política que quedó rara. Yo primero le respondo a los compañeros y después le respondo al resto, pero bueno no para todos funciona igual el tema códigos o no seré tan importante”, se descargó sin filtro Brancatelli siguiendo el hilo de ‘escena de celos’ dirigida al chat ameno y divertido que el Jefe de Estado tuvo con la “angelita”, mientras que él que le manda bastantes mensajes por día, lo ignora.

En esa misma línea, al ser consultado por el notero de El Trece acerca de qué le molestó particularmente de la actitud de Yanina, la figura de América disparó firme: “Con Yanina tuve discusiones que después arreglamos. Pero no le podés preguntar una estupidez así al presidente que está súper ocupado, cuando estamos en una pandemia, con una economía que se derrumba. No sé, me parece una falta de respeto y encima que después lo cuente y exponga el tono jocoso con el que le contestó y su amabilidad , me parece una boludes, no amerita felicitación, diferente sería conseguir una nota de él, pero preguntarle una estupidez y encima exponerlo….”.

Fue sobre esta base que Latorre se posicionó para su contraataque. “Me está pegando todo el mundo por esto y no está bueno. El presidente es un tipo humano, que contesta, está cerca del pueblo, sube dibujitos de los chicos, pero no soy kirchnerista, ni lo votaría. Es un tipo que contesta, da vivos como el de Residente, le dio nota a Lozano y nadie criticó ni dijo nada. Lo conozco de Radio Mitre porque venía a la mesa de Lanata y en ese entonces lo bardeaba todo el mundo, y yo decía ‘pobre tipo“, comenzó su descargo al aire y añadió: “El presidente, además de ser presidente, es persona, es un ser humano”.

Tras defender la imagen del mandatario, la panelista continuó molesta: “No me gusta lo de la peluca porque me deja mal parada a mí y al presidente, porque dicen que me contesta por ser mujer, me parece que no esta bueno, tengo muy buena onda con él. No le pregunté dónde cargar nafta, dije ‘me la juego’ y le pregunté información que nos sirve a todos, principalmente a los que tienen dos trabajos porque no había quedado claro. No dije nada raro, no lo expuse, no le pregunté boluces, solo consulté información y se lo digo a los imbéciles de Intratables que les hice medio programa anoche. Laje también lo mostró, se hizo el canchero, se ve que es muy importante en América lo que hice”.

En referencia a Intratables, también apuntó contra Doman y aseguró que la “hizo bolsa”, por lo que aclaró: “Se ve que para América es muy importante lo que hice. Chicos soy una mujer que labura en LAM, que le hice una pregunta al presidente como lo hacen todos“.

Finalmente se abrió de un latente ‘escándalo’ que le adjudicaron con Fabiola, dado que una persona pensó que la primera dama se podía llegar a enojar. “No chicos perdón pero yo soy una mujer re decente, estoy casada, tengo hijos, no tengo nada contra ella por favor. La verdad es que son imbéciles en Intratables, las únicas que me defendieron fueron Ernestina Pais y Débora Plager. No lo llamé para preguntarle dónde comprar queso barato, y toda la información que dieron es errónea, si van a criticar que sea sobre bases ciertas”.

A.A

Galería de imágenes