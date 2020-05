Ricky Martin sorprendió este jueves a sus millones de seguidores al lanzar hoy sin previo anuncio un EP titulado “PAUSA” en todas las plataformas digitales de música y en el que colabora junto a artistas como Sting, Residente, Bad Bunny o Diego “El Cigala”, entre otros.

“Estoy muy emocionado de presentar esta primera parte de mi álbum #PAUSAPLAY. Ha sido un trabajo lleno de emociones y estoy tremendamente satisfecho con lo que conseguimos”, anunció Ricky en sus redes sociales, causando una revolución en las mismas.

Si bien durante varios días Ricky fue compartiendo imágenes con el nombre de las canciones, nada hacía imaginar que los posteos advertían el lanzamiento de su nuevo trabajo.

Estoy muy emocionado de presentar esta primera parte de mi álbum #PAUSAPLAY. Ha sido un trabajo lleno de emociones y estoy tremendamente satisfecho con lo que conseguimos. pic.twitter.com/TpxOHNndrG — Ricky Martin (@ricky_martin) May 28, 2020

“El momento que recibí las canciones masterizadas sentí que no quería seguir el proceso tradicional de lanzar un álbum, es decir, esperar semanas y hacer una gran promoción alrededor de eso”, dijo, además, en un comunicado, además de contar que su nuevo trabajo discográfico está disponible en todas las plataformas digitales.

Y continuó: “Por primera vez en mi carrera, quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia. Lo que van a encontrar en este EP es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”, expresó Martin sobre “Pausa”.

Mostrando su lado más vulnerable e introspectivo y sin encasillarse en ningún género musical, el artista encontró la inspiración en sus emociones y en las experiencias vividas en los últimos meses de pandemia por el nuevo coronavirus para crear “Pausa”.

Días atrás, el cantante puertorriqueño reveló la intimidad de sus 60 días de cuarentena, se refirió al impacto psicológico del aislamiento en la sociedad, y cuestionó que no se hable de la salud mental en tv en tiempos de crisis. “La incertidumbre de no saber cómo será puede ser desafiante, pero estoy seguro que será mejor que la ruta que estábamos tomando”, dijo. Además, se refirió al proceso creativo en el que se encuentra: “Llamé a mi equipo y comencé a hacer música. Sabía que esta pandemia y la tormenta de emociones me iban a ayudar creativamente. Sentía que lo que necesitaba era despertar. Ahora estoy loco por mostrarles (en cualquier momento) lo que hemos estado trabajando en estos tiempos extraordinarios“, había adelantado.

En el EP (extended play), Martin une su voz con las de otras grandes estrellas de la música, como son Carla Morrison, Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala y Pedro Capó.

Desde el lanzamiento de los dos primeros sencillos de este EP, los éxitos “Cántalo” (con Residente y Bad Bunny), y “Tiburones” (versión original), se ha reflejado un sonido y un sentido distinto en la composición de Ricky Martin.

La producción de “Pausa” estuvo a cargo de Ricky junto a Julio Reyes Copello, Montana, Raul Refree, Residente y Alejandro Jiménez, mientras que sus colaboradores son también con Beatriz Luengo, Yotuel, Danay Suárez, Ender Thomas, Pablo Preciado, Alejandro Jiménez y Rec 808 Second Tier.

El trabajo tendrá una segunda parte titulada “PLAY” enfocada en temas más rítmicos, de la que ofrecerá más detalles próximamente.

Junto con el lanzamiento de “PAUSA”, la Fundación Ricky Martin comenzó la segunda fase de sus esfuerzos de ayuda humanitaria, enfocada en ayudar a las comunidades vulnerables en Puerto Rico y República Dominicana que están en alto riesgo ante el COVID-19 y desastres naturales.

L.M