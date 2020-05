Pablo Rago regresó a las redes sociales luego tras un largo tiempo de silencio. El actor, que fue sobreseído en marzo en la causa por abuso sexual que pesaba en su contra, reapareció con dos posteos especiales.

Tras unos meses de ausencia, Pablo Rago retomó su cuenta de Instagram. Primero, publicó una imagen alusiva que unía los festejos del 25 de mayo y del 119° aniversario de River Plate, el club de sus amores. “Feliz día de la patria! Feliz cumpleaños campeón! @riverplate”, escribió.

Horas atrás, compartió con sus más de 100 mil seguidores una foto de su adolescencia, en la que se lo puede ver junto a Ricky Martin, Sergio Blass y Ralphy Rodríguez, por entonces miembros de la agrupación musical puertorriqueña Menudo (también integrada por Raymond Acevedo, Ruben Gomez, Robi “Draco” Rosa), y su hermano Marcelo Ragonese, quien republicó la postal en su propia cuenta.

“1985 d.c. En la casa de mi mamá”, contó el actor junto a la foto retro.

La imagen tiene que ver con la telenovela Por Siempre Amigos, de 1987, protagonizada por Menudo, Graciela Pal, Mercedes Morán, Silvestre, Adrián Suar (que acababa de terminar su labor en Pelito) y el mismo Pablo Rago (quien recién había participado en la película argentina ganadora del Oscar, La historia oficial), que se emitió por Canal 11. Nelly Beltrán, Cristina Lemercier y Mabel Pesen, entre otras figuras, también integraban el elenco.

Una joven llamada Érica Basile apareció a fines del 2019 para denunciar a Pablo Rago por abuso sexual con acceso carnal ante la Justicia. Los traumáticos episodios, según narró la joven en la comisaría por entonces, ocurrieron en un encuentro privado en el 2015 en el departamento del actor. Él se llamó al silencio desde el primer momento, pero ella continuó con su denuncia.

Sin embargo, tras el resultado de las pericias psicológicas de la mujer el 20 de febrero, que no arrojaron evidencias compatibles con las de una víctima de abuso, la Justicia actuó y dictó en marzo el sobreseimiento del actor por parte del juez Walter José Candela.

En su última aparición pública, el 2 de marzo, Rago fue interceptado por la cámara del programa Confrontados (El Nueve), y aseguró estar tranquilo. “Cuando tenga algo para decir, lo voy a decir. No hablé antes porque no tenía nada para decir. Siempre estuve tranquilo”, dijo. Y agregó: “Esto me perjudicó pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita”, cerró el actor que en mayo iba a presentarse con la obra Casi Felices en el Paseo Wynwood de Miami junto a Miriam Lanzoni, pero debido a la pandemia por coronavirus tuvo que posponerse.

L.M

Galería de imágenes