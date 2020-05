El escándalo entre Mabel Ibañez y su hija Alejandra parece sumar un nuevo capitulo cada día. Al igual que sucede en las series policiales con una investigación, en la que cada detalle proporciona un avance en la causa para llegar a la verdad, sucede entre la familia del ex diseñador fallecido, Jorge Ibáñez con la herencia que dejó de su trabajo en vida. En las últimas horas, la aparición de escandalosos audios entre ambas, dejó mucha tela para cortar.

Según aseguró Alejandra Bellini, abogada de la hermana del modisto, el problema hecha raíces en el entorno con el que se rodea Mabel, dado que por parte de la prestigiosa médica colombiana, consideran que la mujer de 79 está “totalmente coptada” por sus “amigos” y que quieren quedarse con todo.

“Alejandra el día 10 de junio del 2019 se presentó a buscar su dinero de la histórica caja fuerte del Banco Provincia, que tuvo toda la vida, y se encuentra que estaba vacía . ¿Cómo uno puede reaccionar cuando el esfuerzo que te dejó en vida tu padre, se convierte en cero?, lanzó la letrada para dar un marco a la punta de lanza que disparó el conflicto y desde allí añadió: “La denuncia por violencia la va a hacer Alejandra ibañez contra su mamá. A ella la estafaron y todo esto es porque la señora Mabel esta coptada totalmente por Alfredo Lema, su amiga asesora de toda la vida… que no sé ni como llamarla”.

Su móvil y explicación surgió a raíz de dos audios que paso uno de los panelistas de Informados de Todo (América) en el que puede escucharse claramente la voz de ambas, gritando y llevando la situación a puntos tensos. “Nadie toco nada, tengo todo certificado había tanta plata, tanta plata. Tanto era mio, porque yo tengo lo que tengo y se lo que es mio”, lanzó Mabel en un tono de mucha furia contra su hija, que por su parte le pedía: “Yo no quiero nada, vamos a hacer las cosas como personas coherentes”; sin embargo, poco y nada la escuchaba su madre quien seguía insistiendo que no estaba en falta. “No tengo nada. Pago el ABL de todos los locales y de todo. Tengo todo al día, todo, no le debo plata a nadie, ni un peso”.

Como el tono de agresividad venía en aumento, se podía escuchar a Alejandra en volumen bajo tranquilizarla: “Bueno bueno esta bien. Yo lo único que quiero es que queden las cuentas claras,que esas cajas vuelvan a las cajas que estaban“. Fue entonces que Mabel le respondió firme: “Y están muy claras, porque yo saco lo que es mio y te doy todo, chau”. “Exacto, porque yo vine con confianza sabiendo que la única persona que puede entrar …”, le respondió la hermana de Ibáñez, quien fue rápidamente interrumpida por la señora, cuyas palabras endurecieron el debate reñido.

“Yo por temor a que alguien entre la saque, tenía miedo”, lanzó Mabel y según pude escucharse en el audio, Alejandra le respondió sincera: “Me tenías miedo a mi”. “No , tenia miedo en general. porque aca la gente porque aca la gente esta robando hasta los bancos”, finalizó la madre del ex diseñador a los gritos.

Luego de pasar los escandalosos audios al aire, el panelista de América sumó: “Hay una figura que cuando Alejandra pueda regresar a la Argentina a hacer la denuncia , va a haber una denuncia por circunvención de incapaces, no contra Mabel , sino contra su entorno, Alejandra Gonzáles, Alfredo Lema y un administrador de la sucesión”. ¡Tremendo!

A.A

