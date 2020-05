Rosalía escaló rápidamente la lista de tendencias de todas las redes sociales al lanzar su nueva canción, TKN, junto al rapero estadounidense Travis Scott.

La cantante española protagoniza además el video junto al músico norteamericano y exnovio de Kylie Jenner (quien a su vez es amiga de la bailarina catalana), y ambos se muestran rodeados de niños en una plaza y una casa, con quienes bailan al ritmo del pop urbano que en cuestión de pocos minutos alcanzó más de cuatrocientas mil reproducciones en Youtube.

La letra de TKN:

Cosas de familia no las tienen que escuchar

Los capos con lo’ capos y yo soy la mamá

Los secretos solo con quien puedas confiar

Má-Más te vale no romper la omertá

Hay niveles para todo en esta vida

No jodemos con personas desconocía

Ni un amigo nuevo, ni uno haría’

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

Somo’ la Jara, Gaspar Noé

Tú no dispara, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mambo está duro, dinamita

tatuá’ de pie’ hasta la nuca

Vestía’ de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

Mi mambo está duro, dinamita

Leche con azúcar

Ella tiene medida’ brazuca’

Esa mami es una G

Yeah, she got hips I gotta grip for (Yeah)

A lot of ass, don’t need to have more

I know it’s sweet, I like that

Mmm-mmm (Straight up!)

I got word that it’s wet, well let’s drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don’t say a word of what you heard from when I came around

You get it first, you get this work right when you come in town

Need you right here (Yeah)

Know you the queen of giving ideas

No more new friends, don’t bring the hype here

Know you got problems with this, but it’s not fair

Cosa’ de familia no la’ tienen que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá (El papá)

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la omertá

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

La Rosalía

Straight up!

Ni un amigo nuevo, ni una haría.

L.L.

