Así como aparecieron las críticas cuando Marcelo Tinelli decidió para el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Esquel, provincia de Chubut, generando una dura embestida contra el conductor, ahora es Susana Giménez quien quedó en el centro de la polémica luego de viajar a Uruguay.

La diva cumplió con todos los requisitos para salir del país, ya que tiene residencia en Punta del Este, y recibió el permiso para tomar un vuelo privado para cruzar al país vecino. “Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo”, confirmó la conductora.

Para esto, Su debió conseguir la aprobación de Uruguay para el ingreso, demostrar que tiene residencia allí, y recibir autorización de Migraciones y ANAC (Administracion Nacional de Aviacion Civil). Luego de todos esos trámites, tuvo el visto bueno para hacer le viaje.

¿Por qué Giménez se fue del país? “Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá“, aseguró la estrella de Telefe en una entrevista en TN. Pero la realidad marca que tenía la necesidad de ir a su casa de Punta del Este para llevar a Rita, su nueva y “problemática” perra, visitar a las mascotas que tiene allá, y pagar los gastos de mantenimiento de su hogar uruguayo.

“Yo soy muy solitaria. nunca me aburro, pero que mis perros no me reconozcan… cuando llegué dos no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer“, señaló.

Por otro lado, Susana habló también en Animales Sueltos, en donde expresó su preocupación de que Argentina se convierta en Venezuela, y en donde deslizó críticas a Alberto Fernández. “No soy peronista, lo dije mil veces. De Alberto me gustó cómo era en el trato: afable, paternal, nada gritón, ni te apuntaba con el dedo. Actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora supongo. Ojalá tuviera carácter para hacer lo que él piensa”, opinó.

¿Puede regresar la diva? Debió firmar una declaración para asegurar que lo hará por sus propios medios, sin pedir un vuelo de repatriación, y entrando a una cuarentena estricta de 14 días. Ahora bien… ¿tendrá ganas de volver?

