Jorge Lanata se refirió al escándalo que se desató luego de la burla de Verónica Lozano a Nicolás Wiñazki y sentó postura sobre el tema.

Marina Calabró repasó los temas del espectáculo que se encuentran en el candelero como hace habitualmente en Lanata Sin Filtro, y habló con Jorge Lanata sobre la polémica burla de Vero Lozano a Nicolás Wiñazki días atrás, luego de que el periodista de TN expresara sus sentimientos por no poder conocer a su sobrina debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país desde el 20 de marzo.

“Está dicho con un odio. Yo no sé que rollo tiene Lozano contra Nico pero hay algún quilombo ahí. Puede ser ideológico si querés“, le comentó a la periodista, y continuó: “Lo que ella hizo a pesar de que fue breve, fue feo, feo”.

“Lozano es una persona que es una lástima que ataque porque es muy débil para atacar”

“Ahí Lozano tiene o un problema con Nico, que realmente no lo sé, o un problema ella con lo que Nico contó. Lozano es una persona que es una lástima que ataque porque es muy débil para atacar“, señaló, recordando que Jorge “El Corcho” Rodríguez, su pareja y padre de su hija Antonia, se convierte en el primer foco de ataque hacia ella. Y aclaró cuando Rolando Barbano introdujo en el conflicto al empresario: “Yo no le quiero tirar la ficha de Corcho”, indicó el conductor de Radio Mitre.

También dijo que llama la atención la burla, puesto que Lozano “es psicóloga”. “Es raro escuchar a kirchneristas quejándose por la militancia, que raro es. ¿Ahora de pronto hay una militancia anticuarentena? ¿No se puede discutir? ¿Ahora es militancia?”, dijo en referencia a la burla de la conductora de Telefe.

“Es muy difícil equilibrar cuando uno habla como profesional y cuando uno habla como persona. Yo he contado millones de cosas personales. Cuando hablo, los que están del otro lado los siento al lado mío. Yo los conozco y ellos me conocen, ¿por qué no les voy a contar algo que me pasa?”, aseguró Lanata.

Más tarde, Marina aportó el audio donde Wiñazki le responde a Lozano desde TN Central, en vivo: “Me sorprende lo de Vero, no porque me imite. Eso me causa gracia. Capaz que la afectó la cuarentena. Vero vos sos psicóloga. Lo que hice fue preguntarme lo que está viviendo buena parte de la sociedad y lo que se pregunta buena parte de la sociedad: Hasta cuándo va a durar esto y cómo lo vive la gente. Tal vez Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal”.

“Dejé esto para el final porque me parece que, efectivamente, habla del autoritarismo que a veces nos sale en cualquier circunstancia, más en circunstancias límites, y esto de que las opiniones son eso, opiniones”, afirmó Calabró. A lo que Lanata concluyó: “Obvio. Le mandamos un abrazo a ‘la foca’“.

L.M

