Ivana Nadal realizó un topless que estuvo acompañado por una contundente reflexión para invitar a sus seguidores a que busquen la felicidad a pesar de los problemas que tengan, y aceptando tanto sus personalidades como su apariencia exterior.

“No importa lo que digan. Sé feliz. Impone tu felicidad. Nada ni nadie tiene el derecho de robar tu paz, ni modificar tu vida. Valoráte. Date el amor constante que mereces. Flaco, gordo, blanco, negro, trigueño, alto, bajo, rengo, atleta, ama de casa, con granos, sin granos, con cicatrices y sin ellas… sos único, sos única”, aseguró la modelo en su posteo de Instagram.

“Respetate y respetá al otro. ¿Qué significa? Hacé lo que te hace bien sin darle valor a lo que te digan y no lastimes a nadie con tus palabras.Vos sabes que te hace bien, hacelo. Y si te lastiman, hablá. ¡Exprésate! No mereces que nadie te haga mal. Ni un conocido, ni un desconocido. No es tu culpa que te afecte lo que te digan, ellos/as no deben hacerlo”, sostuvo la conductora de televisión.

“Hacete vale, expresa tu disconformidad, tu incomodidad. No ‘da igual’, ¡hacelo! Y sí…. amo mi cuerpo desnudo y no me avergüenza decirlo. Lo amo hoy y lo amo siempre. Sea como sea, es mío para toda esta vida. La próxima, será cuando deba ser y tendré el cuerpo que deba tener para amarlo, respetarlo y cuidarlo. Conectá con el hoy, no estas acá por casualidad. Sos importante, sentilo, vivilo”, sentenció la morocha.

Mirá las fotos en la galería (clic en la imagen principal).

L.L.