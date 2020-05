Un hombre y un menor de edad que se movilizaban en una motocicleta por la zona Sur de la capital intentaron asaltar a un peatón en Alem al 1.800, en las inmediaciones de una estación de servicio. Los individuos huyeron al no poder concretar su cometido.

Dos horas después, el conductor del vehículo, identificado como “Peter”, regresó con otro cómplice y asaltó a los playeros del distribuidor de combustible. Con un pedazo de hierro golpearon en la cabeza a una empleada del comercio y se llevaron las billeteras de trabajo.

El dueño del establecimiento, Juan Aguirre, contó detalles del robo. “Fueron dos intentos de asalto. En el segundo ataque le golpearon la cabeza con un caño metálico a una playera. Gracias a Dios la chica no tiene nada grave, no perdió el conocimiento pero fue un susto grande. La trasladamos a un sanatorio del centro porque el servicio de emergencias 107 nunca llegó”, relató.

“Debo rescatar que en la seccional 13 nos tomaron la denuncia como corresponde y comenzaron a analizar las tomas de videos que les proporcioné y las evidencias que dejaron los asaltantes en la estación de servicio”, explicó Aguirre.





El empresario detalló que otro empleado les arrojó su billetera y salió corriendo. “Los playeros tienen la orden de entregar todo lo que tengan; el dinero se recupera. Tenemos un protocolo en el cual les explicamos que siempre tiren la plata y corran, porque en definitiva el delincuente busca la plata y no al playero”, aclaró Aguirre.

“Es una zona bastante complicada realmente. A diario se ven intentos de robo y cosas peores”, dijo.

Con respecto a la ley que propone que los playeros no carguen combustible a motoristas sin casco y sin patente, Aguirre advirtió: “apoyamos una ley que sea benéfica para la sociedad, pero no estamos de acuerdo en que nuestros playeros tengan que cumplir la función de policías; no están capacitados para eso. Todos deseamos que desaparezca el motoarrebato, pero el playero tiene otras funciones. Si les exigen controlar patentes, cascos y papeles, entonces no estamos de acuerdo con ese aspecto de la ley. Dicen que no los apoyamos porque no queremos afrontar multas; pero lo que en verdad no queremos es asumir un rol que no nos corresponde”, cerró. /La Gaceta