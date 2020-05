Estamos llegando a junio y si bien la promo del Bailando ya salió al aire, en las redes y tanto coach como bailarines se preparan con las medidas protocolares y sanitarias correspondientes para encarar la pista de forma responsable, aunque aún no hay una fecha exacta para esperar su regreso. Sin embargo, Lourdes Sánchez visitó el piso de LAM y aportó un par de detalles a sus compañeros, entre ellos un importante cambio en su rol profesional en El Trece.

Luego de que analicen el tape que mostraba el baile de una pareja en la pista chilena y la bailarina asegure que “lo resolvieron muy bien”, teniendo en cuenta que no se pueden agarrar, ni hacer trucos, ni tener ningún tipo de contacto, la mujer de El “Chato” Prada aseguró: “Viendo esto tengo esperanzas de ver algo lindo acá. Me re imagino algo similar”.

En esa línea, el panel de las “angelitas” se involucró con Showmatch y Lourdes ultimó detalles, tras confirmar que tanto Cinthia Fernández como Martín Baclini fueron dados de alta en la pista y finalmente pese a los escándalos y las vueltas con la producción, ambas figuras mediáticas serán parte del staff 2020 del Bailando que no ve las horas de desembarcar en la pantalla chica.

“¿Se sabe quien va a bailar con Baclini?“, le consultaron a la morocha y frente a ello respondió: “Justo me pasaron una lista de posibles bailarinas”. Fue en ese momento que su colega y amiga, Yanina Latorre, le pidió al aire que vuelva a bailar y frente a su insistencia, Sánchez lanzó la bomba acerca de su cambio de rol y trabajo que ocupará al menos, por ahora.

“Estoy de productora, me acaba de felicitar Marcelo. Le mandé un mensaje de una cosa que se me ocurrió así a último momento. Fue justo recién que me puse ahí atrás de los cámara y empecé a pensar y producir cosas para el programa y me contestó”, reveló la correntina con una sonrisa de alegría.

Estoy de productora, me acaba de felicitar Marcelo

Mientras sus compañeras se reían y la “burlaban” con cariño diciéndole que era una caradura, Lourdes se defendió “nono pero Marcelo me felicitó recién” y fue el pie que le dio a Ángel de Brito para que, fiel a su estilo, le pida su celular y lea la conversación completa al aire. En el chat entre la bailarina y el “cabezón”, ella le mandó entre livianas palabras que causó la risa del panel: “Marce hola es una boludés, pero sino te lo digo me olvido. Es algo que es muy furor en el momento, que lo pueden incorporar en ritmos y no sé si es una pedorrés pero podríamos implementarlo“.

Frente a su ocurrencia (que no leyeron completo al aire para evitar el spoiler), el conductor del ciclo leyó la respuesta de Marcelo, quien le decía: “Buen dia lu, es una buena idea no esta mal. Muy bien la productora, en esta me saco el sombrero“. Ahí Lourdes interrumpió y aseguró que no sabía que responderle por que le daba “verguenza ajena”, dado que “le parecía un montón“. Sin embargo, claro está que lo hizo y esto fue lo que le dijo: “En un par de años El Chato tiene reemplazante. En algún momento se va a jubilar supongo, yo no tengo problema, estoy siguiendo sus pasos“.

Lejos de sentirlo como un “disparate”, la cabeza de la productora LaFlia coincidió con su propuesta y en tono de broma le respondió: “Ahora que esta medio achacado , tenes que tomar su lugar”. ¡Tremenda!

A.A

Galería de imágenes