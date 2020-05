Los momentos que se viven por el encierro de hace más de dos meses son tensos. La gente al igual que señaló Susana en un móvil al aire “está harta” de esperar por su libertad , sin contar todos los que están quebrando con sus negocios o perdieron familiares. Son tiempos difíciles, de crisis y hay pocas pulgas. Quizás esto explicaría el motivo por el que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni ,salió al cruce directo de Cristina Pérez y la periodista no se lo dejó pasar frente a un incómodo momento.

Todo comenzó cuando la conductora de Telefé Noticias y el funcionario estaban conversando por medio de un móvil acerca de cómo llevará a cabo el protocolo en cada uno de los barrios ante la pandemia por COVID-19. Mientras Berni puntualizaba la información, el graph de la emisora decía “Villa Azul: La odisea de la comida” para darle un poco de marco a sus palabras. En esos momentos, la periodista lanzó punzante una pregunta en la que cuestionó lo estigmatizante que es el encierro en los barrios y edificios “mientras buscan liberar a los presos”.

El planteo de Pérez molestó sobremanera al Ministro quien, sorpresivamente, la cruzó directo. “Creo que no hay que ir por ahí. Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. “La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias, hay que tener respeto por quien le habla y por todos aquellos que están trabajando como policías no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo“.

Frente a la contundente respuesta del político , quien fue sin tapujos ni reparos, Cristina se encontró en un incómodo momento y no se la dejó pasar. “Ministro, usted aludió a mí personalmente. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta, ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, así que si me contesta, no me descalifique porque yo lo estoy tratando con mucho respeto“.

Sin embargo, el remate fallido del encargado de la seguridad de la Provincia dejó en claro su postura. “Yo también la trato con mucho desprecio” y tras quedar un silencio en el estudio, concluyó: “Yo le estoy contando la realidad que estamos pasando, no solamente los que están en el barrio sino los que estamos acá trabajando. No es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo ‘de acá no sale nadie’. Es el producto de un análisis epidemiológico y la responsabilidad de un montón de gente que está trabajando para que esta pandemia haga el menor daño posible”. ¡Que momento!

A.A

