Luego de que trascienda que Yanina Latorre chatea libremente y con un tono muy ameno con el presidente, Alberto Fernández, a muchas figuras del medio les surgió la duda de “cuál es la fórmula para lograrlo” tal como lo hizo la panelista de LAM, dado que el Jefe de Estado si bien respondió a las consultas de Marley, José María Muscari, entre otros famosos, su interactividad con las figuras públicas no es pareja con todos. Es por este motivo, que el panel de Intratables (América) lo manifestó al aire y fue Diego Brancatelli quien tuvo una llamativa reacción al aire que terminó con una posterior repercusión en redes.

Todo comenzó cuando en el ciclo de la emisora de Daniel Vila estaban abordando varios aspectos sobre el coronavirus, la cuarentena y la cantidad de casos registrados en Villa Azul. Fue en ese momento que el conductor del ciclo, Fabián Doman, lanzó: “En el medio de todo esto, estamos en un país donde el presidente chatea con Yanina Latorre, que te manda al frente en televisión” y en esa misma línea sumó: “Que eso de ‘el presidente me escribió y me dijo que vengo de parte de él?”.

En ese momento fue el panelista Paulo Vilouta quien añadió: “Yo te hago esta pregunta, teniendo en cuenta como nos movemos todos acá ¿vos molestás al presidente para preguntarle como se llena un permiso para entrar a la ciudad? “, “Por lo menos le contesta, yo me canso de escribirle y a mi no me responde”, aseguró Diego Brancatelli muy molesto y celoso, ante la espalda que le da Fernández, cuando (tal como recordaron en el piso) “se tiró arriba de granadas” por defender su ideología política.

Luego de escuchar a sus colegas realizando un análisis profundo del comportamiento de Alberto respecto a su manejo con las figuras públicas, partiendo de su vínculo con Latorre, fue que el panelista soltó un contundente mensaje para el mandatario que rebotó en las redes, por la escena de celos que representó. “El Presidente le contesta a Yanina Latorre y a mí no. Hago dos cosas: o me pongo una peluca rubia o lo puteo“, alertó y recibió como respuesta de Doman: “Podés hacer las dos cosas”.

Las reacciones fueron instantáneas. Muchos seguidores de Brancatelli lo bancaron, asegurando que tiene razón y más de uno recibió su comentario con risas y sentido del humor. Mientras que por otro lado, no faltó quienes lo criticaron duramente e involucraron la grieta política, que se mantiene intacta tanto en la red como en las calles.

A.A

