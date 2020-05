Después del fuerte cruce que Jorge Rial y Marcela Tauro tuvieron en pleno aire de Intrusos mientras discutían sobre el caso Rubén Mühlberger, la periodista no solo no regresó al panel, sino que renunció. Sin embargo, quedaba pendiente una reunión con las autoridades de América para debatir su futuro. Analía Franchín opinó sobre el tema, respaldó a su ex compañera y le sugirió que no vuelva al ciclo de espectáculos.

En las últimas horas, Ángel de Brito contó que las posibilidades de que Marcela Tauro regrese al programa de América están cada vez más alejadas, y reveló una acción de Jorge Rial que marcaría la grieta total entre ellos. “Rial la eliminó del chat de Intrusos para dar muestra de cómo está el clima, no tienen diálogo por ahora. Lo cierto, más allá de lo que pase en Intrusos, que para ella ya es historia al igual que para él, es que ni Jorge quiere que vuelva, ni ella quiere volver. Esa es la realidad”, aseguró el conductor de LAM (El Trece).

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Analía Franchín sostuvo que “Lo de Tauro me pareció horrible. Porque son buenas personas los dos y la verdad creo que hay una bajada fuerte de línea del canal con respecto al caso Mühlberger y Marcela fue la oveja negra tratando de dar una opinión”.

En este sentido opinó que entre el conductor y la periodista hay un desgaste por los años que llevan compartiendo aire: “Se vienen aguantando hace muchos años Jorge (Rial) y Marcela y se nota que ya no se soportan”.

“Para mí ella no tendría que volver. Y tengo entendido que tiene propuesta de LAM para ir. Está bien que ella haga valer su voz y si siente que no tiene el espacio para darla se tiene que ir”, insistió durante el ciclo radial Por si las moscas. Y añadió que “para mí la reacción de Jorge (Rial) fue un poco exagerada por como viene la línea del canal y se equivocó en pedirle a Tauro que revele su fuente”.

Respecto a la posibilidad de que Tauro vaya a Los Ángeles de la Mañana expuso: “Yo a Tauro no me la imagino en LAM ella tiene años en el medio, tiene años de oficio y no creo que se banque que la ninguneen. Por ahí me la imagino más con Andrea Taboada. Ese programa está dividido en los que traen información y los que hacen ruido, lío”, resaltó. Y argumentó al comparar que “Andrea (Taboada), Karina (Iavícoli), Marcela (Tauro) son pilares de información, y Lourdes (Sánchez), Yanina (Latorre) son más las que hacen ruido o lío”.

En otro orden de ideas, consultada sobre el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Andrea Taboada en el ciclo televisivo que conduce De Brito, señaló: “Ángel que cuenta tantas cosas que cuente porqué Yanina y Andrea están peleadas. Yo sé porqué lo están y sé bien quién de ellas tiene razón. Una hizo algo que a la otra le molestó y le dolió. Y no lo pudieron resolver”, concluyó.

