Lo que comenzó con la venta de maquinitas faciales, terminó en investigaciones, escándalos y casos en la Justicia. El caos desatado por la comercialización en redes sociales de las NuSkin, empresa que fue imputada por investigarse “fraudes” económicos, “estafas” y “promesas millonarias” o “estéticamente milagrosas”, caló profundo en la actividad cotidiana de miles de famosas, influencers y figuras del medio que cotidianamente salían a vender el aparato de belleza facial desde sus cuentas personales y la detección de ciertos detalles alzaron la alarma de “estafa piramidal”. En este grupo de figuras públicas se vio involucrada Yanina Latorre, quien luego de escuchar el móvil de informe que hizo Bendita TV junto a Beto Casella, hoy finalmente, les inició acciones legales.

Tras una imagen del acta legal que libró la panelista de LAM a la producción de El Nueve, finalmente se abrió una puerta que desatará varias fieras y no tiene retorno. El documento público establece entre otras cuestiones que: “En virtud del sistemático y continuo hostigamiento perpetrado en grupo y organizadamente mediante la utilización maliciosa de humor, para encubrir una enseñada ridiculización de mi persona mediante apodos utilizados de forma peyorativa, (v.gr. “loro barranquero”) además de la utilización de otros calificativos y que ocupan su programa televiso “Bendita TV” , es que procedo a intimarlos formalmente , para que de forma inmediata se abstengan de mencionar, aludir, difundir, divulgar datos, información, acusación en referencia a mi persona ….”.

De esta forma, el ciclo que timonea Beto Casella deberá olvidarse del nombre Yanina Latorre en su grilla de “temas del día”. Si bien esta acción legal ya había sido alertada por la “angelita” , hoy Ángel de Brito finalmente mostró el documento que acredita que cumplió con su palabra contra el periodista y toda su producción , hecho que causó repercusión en la red y abrió un “ring” en el cual Latorre a primera vista, parece haber perdido por varios puntos, dado que Bendita se llevó todo el apoyo de la los usuarios en las redes.

Recordemos que, el tema hecha raíces en escándalos pasados que trajeron mucha tela para cortar, una relación tensa y resentimientos. Que Beto y Yanina no se llevan bien no es novedad para nadie, dado que como recita la frase “del archivo no se salva nadie” y se sabe que ambos tuvieron un tenso cruce en la mesa de Mirtha Legrand, tiempo atrás, y la panelista terminó llorando sin reparo.

Además, luego del informe por las NuSkin en el que el programa de Casella involucró a Yanina con el escándalo de las maquinitas faciales e hizo alusión a que promete “negocios millonarios”, la rubia explotó de furia y le contestó en plena emisión de LAM, “No le prometí a nadie un negocio millonario. Eso es una página que te lleva a un link para comprar cremas como lo tienen todas. Es un negocio legal. Ustedes tienen una obsesión conmigo. ¿Por qué no hablaste de Nicole Neumman, Rocío Guirao Díaz, Mery del Cerro o Mariana Brey ? ¿Por qué solamente me ponés a mí si todos los días? Me dedicás miles de informes en Bendita. Yo me siento hostigada”, se habría descargado hace unos días Latorre al aire en un picante cruce , pases de facturas y chicanas que también terminaron con un enojo de Beto.

Hoy finalmente se puso punto final al ping pong mediático y se elevó a la Justicia. “Finalmente Yanina le mando carta documento a Bendita y les comienza acciones legales por las razones descriptas“. ¡Agárrense todos!

A.A

Galería de imágenes