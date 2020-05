Un mensaje en la cuenta de Instagram de Romina Pereiro causó una determinante reacción de ella y su esposo, Jorge Rial, quien sorprendido por la situación, no dudó en contarlo al aire en Intrusos y reirse, ya que trató nuevamente uno de los temas que sacudió a la farándula: las maquinitas de limpieza facial de la empresa Nu Skin, que fue imputada por divulgación de información falsa y es acusada de hacer estafas piramidales.

“Ayer le mandaron un mensaje de esa empresa a Romina para ver si quería”, contó la figura de América en diálogo con sus panelistas, que se tomaron con sorpresa que la venta siga con el mismo modus operandi de contactar a famosas.

“Le dije a Romina: ‘Me parece que no’”, continuó con humor el periodista, asegurando que aquellos que quisieron hablar con la nutricionista e integrante de Como todo (Net TV) posiblemente ni la conozcan, debido a que la compañía es originaria de Estados Unidos, más allá de que esta tenga sede en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o porque quizás la persona que se lo envió es otra vendedora que no sabe que ella es su pareja.

Luego de escuchar el testimonio de la periodista Martina Garbarz, que se infiltró en la empresa para investigar su metodología de venta, el marido de la doctora añadió más detalles. “Estuvimos bien. Le llega por esos mensajes directos, porque te tiran para ver si picás. Siguen laburando de la misma forma. Tengan cuidado. Esto es una estafa de acá a la China. Lo explicó muy bien Yanina Latorre el otro día”, concluyó con ironía el conductor, debido a que por esa explicación, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) fue objeto de burlas y comparaciones con el personaje Michael Scott de la serie The Office.

Tanto la reacción de Pereiro como la de Rial difieren claramente de la que tuvo otra integrante de la familia ensamblada que ellos conformaron: Morena, quien ha puesto en venta muchas de los artefactos polémicos y que ha sido criticada por su propio padre días atrás.

“Son chantas. Alguna vez este tema me llevó a una fuerte pelea con mi hija. Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?”, sostuvo el presentador de televisión y radio cuando estalló el escándalo. “Morena se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de Nu Skin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles”, aseveró Jorge en ese entonces.

L.L.

