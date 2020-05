La inesperada convivencia de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, su ex, por Morrison, el hijo que tienen en común, continúa generando todo tipo de comentarios. Y en esta oportunidad, el futbolista puso un poco más de leña en el fuego al hacer unas publicaciones picantes teniendo en cuenta ese contexto.

El din de semana pasado, Jimena Barón sorprendió al mostrar a través de su cuenta de Instagram, que había decidido quedarse en la casa de Daniel Osvaldo, en Bandfiled, a pedido tanto de su hijo como de su ex. Desde entonces, los comentarios variados han inundado las redes, que si rompió la cuarentena, si se reconciliaron o no, si tuvieron relaciones intimas o no, si ella se va a quedar ahí o volverá a su casa, entre otras cosas.

La excusa perfecta sería el pedido expreso de Momo, quien no quiere volver al departamento donde vive con su madre porque en la casa de su padre, además de que está su hermano mayor, tiene parque, mucho verde, pileta y una nueva mascota. “Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente“, dijo entonces. “El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, señaló refiriéndose sutilmente a la relación que mantiene actualmente con el futbolista.

Horas después, la actriz y cantautora respondió a la lluvia de mensajes que le llegaron y que le preguntaban directamente si el vínculo con su ex había pasado a la cama. “No! tengo mi propia habitación, esto es una convivencia parental che!“, respondió “La Cobra”. Sin embargo, muchos no le creyeron y sostienen que posiblemente se hayan entregado a los brazos del recuerdo carnal que hay entre ellos.

Como para fomentar la teoría, el 25 de mayo, el futbolista y rockero compartió en sus historias de Instagram una foto que lo muestra muy cerca de Barón. Luego, publicó una serie de canciones cuyos títulos bien podrían reflejar lo que sucede entre ellos porque, después de todo, ¿quién no ha dedicado canciones a ESA persona especial?

El delantero primero puso “Fly Me To The Moon” y “I’ve Got You Under My Skin”, los clásicos de Frank Sinatra, para horas después agregar “Get Back” y “Two Of Us”, de The Beatles

Horas antes, Jimena compartió también varios videos que muestran cómo es la convivencia junto a su hijo, algo que no hacían desde que se separaron en 2016, tras haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

L.M

¡Mirá!

Galería de imágenes