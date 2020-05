Dante Ortega, el hijo mayor de Guilermina Valdes y Sebastián Ortega, se refirió a las emociones, protagonistas silenciosas en la crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Expertos en psicología alrededor del mundo han reflexionado sobre cómo reconducir la curva de las emociones (miedo, ansiedad, imposición del cambio, reto, esperanza o falta de la misma, afrontar la nueva situación como una oportunidad, etc…) que provoca la crisis del COVID-19, una pandemia que supondrá un punto de inflexión en las vidas de todos, y del que podríamos salir reforzados.

Como todos, Dante Ortega no escapa a la nueva realidad de distanciamiento social e incertidumbre sobre lo que hasta ahora se consideraba cotidiano. En este marco, un seguidor le preguntó cómo estaba atravesando la cuarentena, la cual en este momento está cumpliendo en Pilar.

“Tengo días mejores y otros más tranquis… No es un momento fácil para nadie. Pero soy un afortunado de poder tener un techo, un plato para comer, y mucho más“, respondió, entendiendo que su actualidad no es la misma de la de otros ciudadanos. Y continuó: “Si no es lo material lo que nos preocupa hoy, es lo emocional”. “Buen momento para conectarnos con nosotros y ver en qué lugar estamos parados”, afirmó el hijo de Valdes y Ortega.

El pasado 12 de mayo, Ricky Martin se refirió al impacto psicológico del aislamiento en la sociedad, y cuestionó que no se hable de la salud mental en tv en tiempos de crisis. “La incertidumbre de no saber cómo será puede ser desafiante, pero estoy seguro que será mejor que la ruta que estábamos tomando”, manifestó el astro boricua, en consonancia a lo expuesto ahora por Ortega.

Por otro lado, el joven de 19 años fue consultado sobre su carrera como cantante, y hasta si le gustaría hacer algún dueto junto a su abuelo, el gran Palito Ortega. “¡Obvio! ¡Me encantaría! Aunque tengamos gustos diferentes. Nunca está mal fusionar”, aseguró.

“Creo que la música es una profesión y todo nuevo instrumento lleva su tiempo de aprender. Yo arranqué a los 15 y hasta que no me sentaba horas a tocar sin parar, no notaba progreso. Igual quiero seguir mejorando”, respondió cuando le preguntaron sobre cuánto le costó aprender a tocar dicho instrumento.

Semanas atrás, Dante cuestionó la categorización del género, y se refirió a la construcción cultural. Además, habló de las pocas opciones que tenía en el colegio y que lo indignaban. “Mi hermana siempre odió las Barbies, y mi abuela la llevaba obligada a comprar. A mi me encantaban, pero nunca me llevaban”, reveló.

“Lo mejor es que cada uno haga lo que quiera, sin prejuicio, sin creerse mejores”, consideró. “Hay mucha determinación en lo que es ser mujer, ser hombre, hetero, gay, bisexual. Vayamos borrando toda esa cosa“, concluyó tajante sobre las etiquetas.

L.M