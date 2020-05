Jorge Rial lanzó un comentario chicanero contra Nicolás Wiñaski luego de que el periodista de El Trece fuera el primero con el que Susana Giménez habló tras conocerse la noticia de su viaje a Uruguay en medio de la pandemia por coronavirus.

Susana Giménez habló largo y tendido con Wiñazki en TN Central para explicar que viajó a Punta del Este, Uruguay, luego de obtener los permisos necesarios por tener residencia en el lugar, y tras permanecer 65 días cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa de Barrio Parque, en Argentina.

La situación hizo que Jorge Rial aprovechara para tirarle un palito a su colega. “Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia”, disparó el conductor de Intrusos (América) en su cuenta de Twitter sobre el periodista que ha estado en el foco de la atención luego de que expusiera su sentimiento por no poder conocer a su sobrina debido a la cuarentena y recibir por eso la burla de Verónica Lozano, que causó una fuerte polémica en las redes.

Lejos de quedarse callado, Nicolás le respondió: “Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota…”, le dijo, entendiendo que el mensaje fue por no haber conseguido antes que él la palabra de la diva de los teléfonos.

Pero Rial recogió el guante, y arremetió: “Nadie dice que no es legal. ¿Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Marcelo Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta”, indicó junto al video difundido por TN en las últimas horas sobre una supuesta protesta en el barrio Villa Azul, de Wilde, que en realidad correspondía a una protesta realizada en Chile y por el cual la señal debió admitir su error y pedir disculpas públicas.

