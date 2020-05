Históricamente la modalidad de festejar una graduación universitaria fue variando con las épocas, sociedades y culturas. En Estados Unidos se visten de gala y luego se colocan capa y sombrero, en Argentina se acostumbra tirar huevos, harina y otros productos alimenticios, así como colorantes, glitter y otros materiales y como estos ejemplos, podríamos nombrar una variable distinta en cada región. Sin embargo, cuando se trata de Madonna siempre parece que nos salimos del libro y cambian las reglas. Fiel a su estilo polémico, picante y disruptivo, la ídola pop festejó la obtención de su título universitario de una forma poco convencional.

Instagram se empapó de miles de comentarios por minuto, luego de que la rubia desate las redes sociales y juegue con la censura, tras mostrarse con un corpiño traslúcido en el cual se le marcan los pezones y una pequeña tanga con una postura que deja poco a la imaginación, el pelo revuelto y una pieza íntima de encaje en su mano izquierda. Partiendo de este posteo que cosechó más de 900 mil “me gusta” y millones de comentarios de seguidores, fanáticos y colegas de todo el mundo, Madonna celebró su graduación con alto voltaje y un mensaje muy contundente.

“Mi situación de vestuario actual… Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierd…. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!”, lanzó la cantante en un mensaje al pie de la imagen que revolucionó a los usuarios y recibió desde halagos, hasta críticas y el apoyo de su colega , Katy Perry, quien acotó en su publicación una insólita coincidencia entre ambas: “¡Dios mío, me acabo de inscribir en esa universidad!”.

Recordemos que la artista tiene “aires de rebeldía” y siempre juega con ir contra la corriente o desafíar al sistema. Tal es así que luego de que le realicen un estudio y diera que tiene anticuerpos contra el COVID-19 que azotó al mundo y dejó millones de muertos, lanzó: “Me hicieron un test el otro día. Encontré que tenía los anticuerpos así que mañana, sencillamente daré un largo paseo en auto y bajaré las ventanas para respirar. Voy a respirar el aire con Covid-19″. Ese mensaje alarmó a su fandom y a los medios estadounidenses. En la misma línea, ahora fue por más y desafió a la red de Zucckerberg. ¡Tremenda!

