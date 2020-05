El sábado 23 de mayo, la liga japonesa femenina de lucha libre Stardom anunció la sorpresiva muerte de Hana Kimura, estrella de ese deporte y del reality “Terrace House”. Este lunes, medios japoneses reportaron que su fallecimiento se debió a causa de la ingestión de ácido sulfhídrico. Aseguran que sufría depresión tras ser acosada en las redes sociales.

La muerte de la popular luchadora japonesa profesional Hana Kimura, criticada por algunos usuarios de redes sociales durante su paso por el reality de Netflix “Terrace House”, ha levantado una ola de reacciones contra el ciberacoso a la que se sumó este lunes el portavoz del gobierno nipón.

De acuerdo con información de diversos medios locales, aproximadamente a las 04:00 (hora de Japón) ambulancias llegaron a la región tokiota de Koto, donde se ubica la casa de Kimura, por a un incidente relacionado con ácido sulfhídrico. Posteriormente, la Policía confirmó la muerte de una persona a causa de dicho producto en la zona, pero evitaron brindar detalles.

Kimura, de 22 años, publicó en redes sociales el mismo sábado en el que se anunció su muerte una fotografía de ella junto a un gato, acompañada de un mensaje que rezaba: “Te quiero, ten una vida larga y feliz. Lo siento”.

Horas antes, la luchadora publicó un par de fotos que mostraban supuestas lesiones autoinflingidas, que fueron borradas más tarde, y que iban acompañadas con el mensaje: “Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye”.

El tremendo mensaje de Kimura preocupó a su colega Kairi Sane, de la WWE, ex integrante de Stardom, y se comunicó con Jungle Kyona (Stardom). El director ejecutivo de la empresa japonesa, Rossy Ogawa, señaló que Kyona se dirigió a la casa de Hana, pero fue tarde.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a la agencia local Kyodo, Kimura era objeto de ciberacoso durante su participación en la actual temporada del programa japonés de popularidad internacional “Terrace House”, distribuido por la plataforma de contenidos Netflix.

“Es importante instruir a los usuarios de Internet en que no deben hacer críticas ofensivas y calumnias”, dijo este lunes el jefe de gabinete del gobierno nipón, Yoshihide Suga, al ser preguntado en rueda de prensa por este fallecimiento. Suga señaló que la regulación de los comentarios ofensivos es responsabilidad de los proveedores de las propias redes sociales e indicó que el Ejecutivo nipón formó el mes pasado un equipo de trabajo para “tomar las medidas apropiadas” ante infracciones en Internet.

Desde que la liga japonesa femenina de lucha libre Stardom informara de la muerte, las muestras de pésame y apoyo por redes sociales hacia la joven se han multiplicado. “Todos tienen que despertar… Estas son personas reales. No solo personajes en una serie de televisión, película o lo que sea. Trágico. Descansa en paz, Hana. Te fuiste demasiado pronto”, tuiteó la luchadora profesional de WWE Dakota Kai.

Stardom, que pidió respeto y tiempo para “procesar las cosas” al anunciar la muerte, definió este domingo por redes sociales a Kimura como “divertida, carismática y verdaderamente amable”. “Seguramente Hana esté mirando abajo y sonriendo ante todo el amor. Sed amable unos con otros”, destacó el mensaje publicado por la cuenta de Stardom.

Hana marched to the beat of her own drum. She was funny, charismatic and a truly kind person. The worldwide outpouring of emotion has been a blessing to the Stardom family. Surely Hana is looking down and smiling at all of the love. Be kind to one another, and thank you. pic.twitter.com/tKxXQTh6vt

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 24, 2020